Aparat 200 Mpix i peryskop za 2500 zł? Huawei nova 16 Pro i Ultra mogą namieszać

Dziś swoją premierę miały smartfony ze średniopółkowej serii nova – nova 16z, nova 16, nova 16 Pro oraz nova 16 Ultra. Dwa pierwsze to dość proste modele, choć niepozbawione atutów – mają ekrany OLED, aparaty 50 Mpix oraz solidne baterie 6000 i 7000 mAh. Znacznie ciekawsze są jednak dwa wyższe modele – Pro i Ultra.

Huawei nova 16 Ultra

Huawei nova 16 Ultra również został wyposażony w potężny akumulator – w tym przypadku o pojemności 7000 mAh, wspierający szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W, bezprzewodowe 50 W oraz zwrotne ładowanie bezprzewodowe do 7,5 W. Jak widać, Huawei też przyłącza się do wyścigu na coraz większe ogniwa.

Ekran telefonu to matryca LTPO OLED o przekątnej 6,84 cala, rozdzielczości 2856 x 1320 oraz adaptacyjnym odświeżaniu od 1 do 120 Hz. Wyświetlacz chroniony jest szkłem Kunlun Glass i osiąga szczytową jasność 6000 nitów.

Sercem modelu Huawei nova 16 Ultra jest własny układ producenta Kirin 9010S, znany z wcześniejszej serii Pura 80, który zapewnia również obsługę dwukierunkowej łączności satelitarnej. Smartfon wspiera też komunikację 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0.

W wycięciu na ekranie umieszczono przedni aparat 50 Mpix współpracujący z czujnikiem spektralnym. Tylna sekcja foto składa się z trzech aparatów. Główny sensor RYYB ma rozdzielczość 200 Mpix (f/1.8, OIS), towarzyszy mu aparat 50 Mpix z teleobiektywem peryskopowym i zoomem optycznym 3.7x oraz aparat ultraszerokokątny 50 Mpix z funkcją makro (f/2.2).

Huawei nova 16 Ultra wiele wytrzyma – ma konstrukcję zabezpieczoną przed pyłem i wodą zgodnie z normami IP68 oraz IP69. Model Ultra debiutuje z systemem HarmonyOS 6.1 w kolorach niebieskim, białym i czarnym, a jego ceny w Chinach startują od 4699 juanów (ok. 2500 zł) za wersję z 256 GB pamięci i sięgają 5799 juanów (ok. 3100 zł) za wariant 1 TB.

Huawei nova 16 Pro

Model nova 16 Pro dzieli z wersją Ultra ten sam ekran, układ Kirin 9010S (7 nm), system operacyjny oraz baterię o pojemności 7000 mAh z przewodowym ładowaniem 100 W.

Główna różnica polega na braku wsparcia dla ładowania bezprzewodowego, niższej klasie wodoszczelności IP65 oraz ograniczeniu funkcji satelitarnych do dwukierunkowych wiadomości tekstowych, podczas gdy droższy wariant Ultra oferuje pełne połączenia głosowe satelitarne. Są to i tak funkcje, z których skorzystają tylko użytkownicy w Chinach.

Konfiguracja aparatów w wersji Pro pozostaje zbliżona, otrzymujemy więc jednostkę głową 200 Mpix oraz dwa dodatkowe aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy.

Huawei Nova 16 Pro jest dostępny w kolorach czarnym, niebieskim, białym i fioletowym. Ceny zaczynają się od 3899 juanów (ok. 2100 zł) za model 256 GB, aż po 4999 juanów (2700 zł) za wersję 1 TB.