Nowa technologia ładuje elektryki w kilka minut. Koniec z czekaniem

Superszybkie ładowarki w Shenzhen

Podczas wyjazdu do Chin odwiedziliśmy Shenzhen. Tam na własne oczy widzieliśmy działanie technologii Flash Charging na publicznej stacji ładowania. Konstrukcja nowej infrastruktury opiera się na słupie w kształcie litery T. Kable opuszczają się z prowadnicy umieszczonej na samej górze, dzięki czemu przewody nie dotykają ziemi. Rozwiązuje to problem brudnych i mokrych złączy oraz ułatwia podpinanie ciężkich kabli do pojazdu.

Producent deklaruje moc ładowania na poziomie aż 1500 kW przy zastosowaniu chińskiego standardu złącza. Stacje współpracują z lokalnym systemem magazynowania energii o ultraszybkim rozładowaniu. Zamontowane baterie buforowe zapobiegają przeciążeniu sieci elektrycznej. Urządzenia pobierają prąd z mniejszą prędkością, a następnie działają jak potężny wzmacniacz w momencie podłączenia auta.

BYD planuje uruchomić 20 tysięcy takich urządzeń w Chinach do końca 2026 roku.

Ekstremalne testy na mrozie

Podczas pobytu w Chinach obserwowaliśmy działanie systemu na własne oczy w aucie zamrożonym w temperaturze około minus 30 stopni Celsjusza. Pojazd podpięty do ładowania w tych skrajnych warunkach naładował się od 20 do 97 procent w zaledwie 12 minut. Pokazuje to użyteczność rozwiązania także w sezonie zimowym. Producent określa tę właściwość hasłem "5 minut gotowy, 9 minut pełny, 3 minuty dłużej na mrozie".

W temperaturze pokojowej wyniki robią jeszcze większe wrażenie. Uzupełnienie energii od 10 do 70 procent zajmuje pięć minut. Ładowanie akumulatora od 10 do 97 procent, czyli niemal do pełna, trwa dziewięć minut. Czas ten z powodzeniem wystarczy na przejechanie kolejnych kilkuset kilometrów. Skrócenie czasu przestojów ma zmniejszyć zatory przy ładowarkach podczas okresów wzmożonego ruchu.

Zmiany w konstrukcji ogniw

Podstawą całego układu Flash Charging są baterie drugiej generacji Blade 2.0. Inżynierowie znacząco poprawili kinetykę transportu jonów litu w ogniwach litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP). Zastosowano wielopoziomową architekturę cząstek w katodzie, ulepszony przez sztuczną inteligencję elektrolit oraz wielowymiarową strukturę anody. Nowa ultracienka warstwa SEI ułatwia transport jonów i zachowuje stabilność chemiczną. Ma ona ponadto mechanizm dynamicznej samonaprawy.

Takie modyfikacje mocno obniżyły opór wewnętrzny baterii. Ogniwa generują mniej ciepła i degradują się wolniej. Producent zdołał ograniczyć całkowitą utratę pojemności o 2,5 procent w stosunku do pierwszej generacji sprzętu. Gęstość energetyczna pakietów wzrosła za to o 5 procent.

Zasięg pojazdów wyposażonych w te ogniwa przekracza 1000 kilometrów według chińskiego standardu testowego CLTC. Bateria zaliczyła też najsurowsze testy bezpieczeństwa, w tym próbę jednoczesnego zwarcia czterech ogniw w temperaturze 700 stopni Celsjusza. Pakiety zniosły to bez pożaru i eksplozji.

Debiut na europejskim rynku

Nowa technologia trafi do klientów w Europie w pierwszej kolejności za sprawą modelu Denza Z9GT. Pojazd wejdzie do oficjalnej sprzedaży w Polsce już w czerwcu tego roku. Egzemplarz testowy tego auta osiągnął niedawno na publicznej ładowarce w Polsce moc wynoszącą 360,75 kW. Podbicie poziomu naładowania od 20 do 80 procent baterii trwało zaledwie 13 minut na stacji firmy Ekoen przy lotnisku Chopina w Warszawie. To najwyższa moc ładowania zarejestrowana w krajowym katalogu Ekoen Index.

Elektryczny wariant Denza Z9GT z trzema silnikami oferuje ponad 960 koni mechanicznych. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje tu mniej niż trzy sekundy. Auto dysponuje dużą baterią o pojemności brutto 122,5 kWh. Klienci znajdą na pokładzie też zaawansowany system dźwiękowy firmy Devialet z technologią przestrzenną Dolby Atmos.