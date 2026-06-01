Reolink wprowadza nowe kamery do Europy. Znamy ceny

Pod koniec maja 2026 roku redakcja TELEPOLIS.PL brała udział w konferencji prasowej marki Reolink w Monachium (Niemcy), podczas której marka Reolink zapowiedziała wejście na europejski rynek swoich najnowszych produktów. Wśród nich znalazły się nowe kamery do monitoringu oraz inteligentne dzwonki do drzwi.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trzy obiektywy i wysoka rozdzielczość

Seria Reolink OMVI stanowi główną część nowej oferty producenta. Modele takie jak OMVI X16 PoE oferują potrójny układ optyczny o łącznej rozdzielczości 24 megapikseli. Urządzenie łączy panoramiczny widok 180 stopni z ruchomą kamerą obrotową PTZ. Pozwala to na jednoczesne rejestrowanie szerokiego kadru i dokładne śledzenie obiektów.

Kamera została wyposażona w 16-krotny zoom optyczny. System obsługuje funkcję automatycznego patrolowania oraz inteligentne wyszukiwanie wideo AI.

W tej samej linii pojawią się również modele OMVI 3i w wersjach PoE oraz Wi-Fi. One także mają potrójny obiektyw, ale rejestrują obraz w łącznej rozdzielczości 16 megapikseli.

Urządzenia te wspierają lokalne przechowywanie danych oraz zaawansowaną analitykę ruchu. Wykrywają one ludzi, pojazdy oraz zwierzęta bez konieczności opłacania abonamentu.

Nowa technologia oszczędzania energii

Reolink nawiązał współpracę z firmą Qualcomm. W nowych produktach bezprzewodowych zastosowano energooszczędne układy Micro-Power Wi-Fi. Pozwalają one wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu nawet o 96 procent.

Do tej serii należy kompaktowa kamera Argus MagiCam, która na baterii potrafi pracować do 9 miesięcy. Urządzenie ma magnetyczny uchwyt i jest w pełni odporne na warunki atmosferyczne.

Ofertę uzupełniają nowe dzwonki wideo oraz kamera wewnętrzna. Reolink Video Doorbell drugiej generacji oferuje rozdzielczość 4 megapikseli i pionowy podgląd postaci przed drzwiami. Może pracować na zasilaniu solarnym lub rejestrować obraz w trybie ciągłym po podłączeniu przewodowym.

Z kolei kamera Reolink E1 Swift dedykowany jest do wnętrz i ułatwia monitorowanie zwierząt domowych. Ma ona również mechaniczny tryb prywatności.

Dostępność i ceny w Europie

Nowe urządzenia będą trafiać do sklepów stopniowo. Kamera OMVI 3i PoE debiutuje na rynku na początku czerwca. Wersja Wi-Fi tego modelu oraz nowy dzwonek drugiej generacji pojawią się pod koniec lipca. Najbardziej zaawansowany model OMVI X16 PoE oraz wewnętrzna kamera E1 Swift trafią do sprzedaży w trzecim kwartale tego roku. Z kolei budżetowy dzwonek Video Doorbell SE pojawi się we wrześniu.