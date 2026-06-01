Aplikacje

Nowość w mObywatelu. Te dane sprawdzisz w aplikacji

Rządowa aplikacja otrzymała kolejną aktualizację. Użytkownicy zyskali szybki dostęp do państwowego rejestru.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:18
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Nowość w mObywatelu. Te dane sprawdzisz w aplikacji
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Ważne informacje w jednym miejscu

Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło do mObywatela usługę o nazwie Dane w KRS. Pozwala ona na przeglądanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr ten gromadzi dane o przedsiębiorstwach, zakładach opieki zdrowotnej oraz organizacjach pożytku publicznego. Należą do nich między innymi stowarzyszenia i fundacje. Do tej pory informacje te można było sprawdzać bezpłatnie na Portalu Rejestrów Sądowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa sekcja jest przeznaczona dla reprezentantów, prokurentów oraz członków organów nadzorczych. W aplikacji znajdą oni listę wszystkich podmiotów, w których pełnią takie funkcje. Wybór danej pozycji wyświetli szczegółowe dane, aplikacja daje też możliwość pobrania pliku PDF. Dokument ten odpowiada aktualnemu odpisowi z rejestru. Użytkownik może zapisać go na swoim urządzeniu i udostępnić innym za pomocą popularnych komunikatorów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon XIAOMI Poco F7 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Biały
Smartfon XIAOMI Poco F7 5G 12/512GB 6.83" 120Hz Biały
0 zł
2006.81 zł - najniższa cena
Kup teraz 2006.81 zł
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Zielony
0 zł
598.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 598.98 zł
Smartfon OUKITEL WP62 5G 8/256GB 6.6" 120Hz Srebrny
Smartfon OUKITEL WP62 5G 8/256GB 6.6" 120Hz Srebrny
0 zł
1249 zł - najniższa cena
Kup teraz 1249 zł
Advertisement

Alerty o zmianach i zasady działania

Usługa Dane w KRS ma wbudowany system powiadomień. Użytkownik decyduje, dla których podmiotów chce włączyć alerty o modyfikacjach. Powiadomienia przychodzą w samej aplikacji lub na adres e-mail. Zapobiega to przeoczeniu zmian w rejestrze i ułatwia kontrolowanie stanu prawnego przedsiębiorstw.

Znalezienie nowej opcji jest proste. Moduł znajduje się w kategorii Przedsiębiorca. Wybór pozycji z listy daje dostęp do podglądu informacji, pobierania odpisu i ustawień powiadomień. Resort udostępnił również film instruktażowy, który pokazuje krok po kroku zasady korzystania z nowej usługi.

Kontakt z administracją staje się coraz prostszy i dostępny dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny. Kolejne usługi związane z prowadzeniem działalności i funkcjonowaniem organizacji trafiają do mObywatela. Dane w KRS pozwalają szybciej sprawdzić najważniejsze informacje o podmiotach, z którymi jesteśmy związani, wygodnie pobrać aktualne dane z rejestru i otrzymywać powiadomienia o zmianach.

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Współpraca wielu resortów

Wdrożenie nowej funkcji to wynik porozumienia Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem Sprawiedliwości. To druga taka usługa po Księgach wieczystych. Nad rozwojem rządowej aplikacji pracowały w ostatnim czasie także inne resorty. Są to ministerstwa rozwoju i technologii, edukacji narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej.

Dzięki ich pracy mObywatel zyskuje nowe narzędzia. Aby skorzystać z nowej funkcji, należy zaktualizować aplikację do wersji 4.83. Dodatkowe informacje znajdziesz pod tym adresem.

Apple iPhone 16 128 GB
3299,00 zł
4%
3448.00
Apple iPhone 17e 512 GB
3799,00 zł
5%
3999.00
Image
telepolis
ministerstwo cyfryzacji mObywatel KRS mObywatel nowości nowości w mobywatelu mobywatel nowa funckja dane z KRS
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji