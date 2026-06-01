Nowość w mObywatelu. Te dane sprawdzisz w aplikacji

Ważne informacje w jednym miejscu

Ministerstwo Cyfryzacji wdrożyło do mObywatela usługę o nazwie Dane w KRS. Pozwala ona na przeglądanie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestr ten gromadzi dane o przedsiębiorstwach, zakładach opieki zdrowotnej oraz organizacjach pożytku publicznego. Należą do nich między innymi stowarzyszenia i fundacje. Do tej pory informacje te można było sprawdzać bezpłatnie na Portalu Rejestrów Sądowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowa sekcja jest przeznaczona dla reprezentantów, prokurentów oraz członków organów nadzorczych. W aplikacji znajdą oni listę wszystkich podmiotów, w których pełnią takie funkcje. Wybór danej pozycji wyświetli szczegółowe dane, aplikacja daje też możliwość pobrania pliku PDF. Dokument ten odpowiada aktualnemu odpisowi z rejestru. Użytkownik może zapisać go na swoim urządzeniu i udostępnić innym za pomocą popularnych komunikatorów.

Alerty o zmianach i zasady działania

Usługa Dane w KRS ma wbudowany system powiadomień. Użytkownik decyduje, dla których podmiotów chce włączyć alerty o modyfikacjach. Powiadomienia przychodzą w samej aplikacji lub na adres e-mail. Zapobiega to przeoczeniu zmian w rejestrze i ułatwia kontrolowanie stanu prawnego przedsiębiorstw.

Znalezienie nowej opcji jest proste. Moduł znajduje się w kategorii Przedsiębiorca. Wybór pozycji z listy daje dostęp do podglądu informacji, pobierania odpisu i ustawień powiadomień. Resort udostępnił również film instruktażowy, który pokazuje krok po kroku zasady korzystania z nowej usługi.

Kontakt z administracją staje się coraz prostszy i dostępny dokładnie wtedy, kiedy jest potrzebny. Kolejne usługi związane z prowadzeniem działalności i funkcjonowaniem organizacji trafiają do mObywatela. Dane w KRS pozwalają szybciej sprawdzić najważniejsze informacje o podmiotach, z którymi jesteśmy związani, wygodnie pobrać aktualne dane z rejestru i otrzymywać powiadomienia o zmianach. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Współpraca wielu resortów

Wdrożenie nowej funkcji to wynik porozumienia Ministerstwa Cyfryzacji z Ministerstwem Sprawiedliwości. To druga taka usługa po Księgach wieczystych. Nad rozwojem rządowej aplikacji pracowały w ostatnim czasie także inne resorty. Są to ministerstwa rozwoju i technologii, edukacji narodowej, spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej.