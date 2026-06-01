Malutki telefon ze sznytem Samsunga i ceną 250 zł

Ulefone jak mały Samsung Ultra

Ulefone Note 22 to smartfon wyposażony w ekran o przekątnej 5 cali, co pozwala na obsługę wyświetlacza jedną ręką. Urządzenie charakteryzuje się lekką konstrukcją, która zmieści się w kieszeni spodni, przegródce koszuli lub małej torbie. Producent przygotował trzy różne wersje kolorystyczne obudowy. Odbiegają one od dominującej obecnie na rynku stylistyki. Telefon ma odpowiadać na zapotrzebowanie osób szukających poręcznych urządzeń na co dzień.

Za obliczenia w nowym modelu odpowiada ośmiordzeniowy procesor Unisoc T7100. Układ ten zapewnia działanie podstawowych funkcji urządzenia. Zalicza się do nich przeglądanie sieci, obsługa komunikatorów i odtwarzanie wideo. Smartfon ma 3 GB pamięci operacyjnej RAM, a na pliki użytkownika przeznaczono 32 GB pamięci masowej. Można ją w bardzo prosty sposób rozbudować o dodatkową przestrzeń na dane za pomocą karty microSD (do 2 TB).

Wymienna bateria i odchudzony system

Ulefone Note 22 czerpie energię z wymiennego akumulatora o pojemności 3000 mAh. Producent podaje, że taki energii wystarcza na cały dzień pracy urządzenia.

Smartfon pracuje na systemie operacyjnym Android 16 w wersji Go Edition. To specjalne, lżejsze wydanie oprogramowania. Zostało ono przystosowane do urządzeń o słabszej specyfikacji sprzętowej. Ograniczono w nim liczbę domyślnie instalowanych aplikacji, obciążających podzespoły.

W zestawie sprzedażowym znajduje się darmowe etui. To przezroczysty pokrowiec z materiału TPU, który zabezpiecza obudowę.

Dostępność i cena

Ulefone Note 22 trafił już do oficjalnej dystrybucji. Urządzenie można kupić w sklepie internetowym na stronie store.ulefone.com. Aktualna cena wynosi 253,97 zł. Jest to kwota po obniżce z 326,54 zł.