Biedronka z elektrycznym góralem w cenie zwykłego

Już nie blisko 6000 zł tylko nawet mniej niż połowę pierwotnej ceny kosztuje w Biedronce rower JOBO Europe Ring Ring JB-TDE05Z. Cena tego stylowego, białego jednośladu to obecnie zaledwie 2699 zł. Rozmawiamy więc już o pułapie jak za zwykły rower, a nie za taki ze wspomaganiem.

Sercem roweru jest bezawaryjny, bezszczotkowy silnik Xofo o mocy 250 W umieszczony w tylnym kole, co gwarantuje optymalny rozkład masy i świetną trakcję. Wspomaganie pozwala na swobodne poruszanie się z prędkością do 25 km/h w trybie Pedelec, dzięki czemu wiatr w twarz i strome podjazdy przestają być jakimkolwiek wyzwaniem.

W połączeniu z wydajną, wymienną baterią o parametrach 36 V i 10,4 Ah, rower oferuje zasięg na poziomie do 40 kilometrów na jednym ładowaniu. To dystans w zupełności wystarczający do długiej rekreacji lub kilkudniowych dojazdów do pracy.

Pełne zawieszenie i aluminiowa rama

Kluczowym atutem modelu JB-TDE05Z jest niezwykły komfort podróżowania. Rower został wyposażony w pełne zawieszenie — świetny amortyzator przedni renomowanej marki RST oraz bardzo wydajny amortyzator tylny. Dzięki nim nawet wyboiste ścieżki i korzenie drzew stają się płynne i niemal niewyczuwalne. Lekka, ale wytrzymała aluminiowa rama (17") jest idealnie dopasowana do osób o wzroście 163-176 cm (maksymalnie 180 cm). Całość uzupełnia ergonomiczne, miękkie siodełko SR A020H oraz uniwersalne opony Kenda w rozmiarze 26 x 1,95 o profilu semislick, które genialnie radzą sobie w każdym terenie.

Bezpieczeństwo to priorytet, dlatego JOBO wyposażyło ten rower w potężne hamulce tarczowe, działające bezbłędnie w zmiennych warunkach pogodowych. Niezawodny, 7-biegowy system japońskiej marki Shimano zapewnia płynne i precyzyjne zmienianie przełożeń. Co więcej, w bogatym standardzie otrzymujemy mocne oświetlenie LED, solidne błotniki z wytrzymałego PVC oraz bardzo czytelny, intuicyjny wyświetlacz.