Nauka

Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia. "Dlatego dieta nie działa"

Gigantyczne badanie ujawniło właśnie, że zdrowe serce nie jest wcale kwestią diety niskowęglowodanowej, ani niskotłuszczowej. Sekret naszej długowieczności tkwi w zupełnie czymś innym. Ale czy powinniśmy być faktycznie zaskoczeni?

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:02
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Naukowcy dokonali przełomowego odkrycia. "Dlatego dieta nie działa"
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Zdrowe serce to wcale nie dieta, w której trzeba wykluczać produkty

Okazuje się, że przez to, że ograniczmy w naszej diecie spożycie makaronu, albo ziemniaków, wcale nie będziemy mieli zdrowszego serca. Nowe badania sugerują, że diety niskowęglowodanowa, ani nawet niskotłuszczowa wcale w tym nie pomagają aż tak bardzo, jak do tej pory sądzono. Liczy się zupełnie coś innego. Zamiast wykluczeń z diety, na czym obecnie najbardziej się skupiamy, należy położyć nacisk na to, co faktycznie dostarczamy naszemu organizmowi. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jakość składników na pierwszym miejscu

Badanie, o którym mowa, trwało 30 lat i przeprowadzili je naukowcy z Uniwersytetu Harvarda. Przez cały ten okres monitorowano prawie 200 000 mężczyzn oraz kobiet w Stanach Zjednoczonych. I owszem, niektóre diety niskotłuszczowe oraz niskowęglowodanowe były lepsze dla zdrowia i serca niż inne. Ale kluczowa była jakość samego jedzenia, a nie ilość węglowodanów i tłuszczów. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Robot kuchenny planetarny ZELMER ZKR2000 800W Super Silent (2 misy w zestawie)
Robot kuchenny planetarny ZELMER ZKR2000 800W Super Silent (2 misy w zestawie)
0 zł
629 zł - najniższa cena
Kup teraz 629 zł
Robot kuchenny ZELMER ZFP9000B 2000W
Robot kuchenny ZELMER ZFP9000B 2000W
0 zł
659.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 659.9 zł
Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM125EER 300W
Robot kuchenny planetarny KITCHENAID Artisan 5KSM125EER 300W
0 zł
2399 zł - najniższa cena
Kup teraz 2399 zł
Advertisement

Koniec z liczeniem kalorii, wystarczy lepiej wybierać

Jakość i jeszcze raz jakość. Naukowcy są przekonani, że dieta zawierająca zbyt dużo przetworzonej żywności oraz zwierzęcych białek i tłuszczy, albo uboga w odpowiednią ilość warzyw i pełnych ziaren, może nie przynieść wcale dużych korzyści naszemu sercu w dłuższej perspektywie. Nawet, jeśli zgodnie z definicją jest ona niskowęglowodanowa lub niskotłuszczowa. 

Nasze odkrycie pokazało, że nie chodzi tylko o ograniczenie spożycia węglowodanów i tłuszczy, ale o jakość produktów spożywczych, na które ludzie decydują się w ramach swoich diet. (...) Skupianie się wyłącznie na składzie składników odżywczych, bez zwracania uwagi na jakość żywności, może nie przynieść korzyści zdrowotnych.

wyjaśnia Zhiyuan Wu, kierownik badań na Harvardzie. 
Maszynka do lodów
Image
telepolis
serce jak szybko schudnąć badania naukowe zdrowa dieta
Źródła zdjęć: Okrasiuk / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com