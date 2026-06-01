BNP Paribas wydał nowy komunikat. Chodzi o 3 czerwca
BNP Paribas właśnie ogłosił przerwę techniczną, która będzie miała miejsce 3 czerwca 2026 roku, czyli w najbliższą środę. Warto zatem, wszystkie ważne transakcje przeprowadzić dzień przed Bożym Ciałem. Oto, co nie będzie działało i kiedy.
BNP Paribas z przerwą techniczną 3 czerwca 2026
Środowe przerwy to już niemal tradycja BNP Paribas. Bank właśnie poinformował w komunikacie na swojej stronie internetowej, że serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na planowane prace serwisowe. Całe szczęście, bank zaplanował prace w późnych godzinach wieczornych tak, aby w jak najmniejszym stopniu przeszkadzały klientom.
Informujemy, że 3.06.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 4.06.2026 sewis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia.
Bank poinformował także, że podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, a numery infolinii oraz do zastrzegania kart będą prezentowane niezależnie od trwania przerwy.
Paribas ogłosił prawdziwy "Letni szał"
BNP Paribas ogłasza nie tylko przerwy techniczne, ale także atrakcyjne oferty promocyjne. Bank właśnie przygotował szaloną promocję dla nowych klientów. Jej chwytliwa nazwę"Letni szał"przyciąga uwagę. Promocja trwa do osiągnięcia 4000 rejestracji. Zatem - kto pierwszy, ten lepszy. Bank podaje w komunikacie, że cała akcja nie będzie trwała dłużej niż 21 czerwca 2026.