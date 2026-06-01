Inteligentne okulary Apple opóźnione. Winna jest Siri

Dla nikogo, kto interesuje się światem nowych technologii, nie jest zaskoczeniem, że Apple pracuje nad inteligentnymi okularami. Ich prezentacja miała pierwotnie odbyć się pod koniec tego roku z premierą na początku 2027. Jednak plany te spaliły na panewce, a winna jest Siri.

Co dalej z okularami Apple?

Mark Gurman, czyli prawdopodobnie jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w świecie Apple, twierdzi, że inteligentne okulary o kodowej nazwie N50 nie zostaną pokazane w tym roku. Premiera została podobno przełożona na końcówkę 2027 roku.

Powodem takiego opóźnienia ma być Siri. Inteligentne okulary Apple, słuchawki AirPods z kamerami i jeszcze kilka innych urządzeń z kategorii smart home, ma mocno bazować na sztucznej inteligencji. Tymczasem Siri daleko do konkurencji w postaci Google Gemini, Groka czy nawet Meta AI.

Tymczasem w Cupertino trwają usilne prace nad Siri 2.0. Tak naprawdę przemiana już się zaczęła, bo sztuczna inteligencja Apple to tak naprawdę Google Gemini i tak integracja ma się tylko pogłębiać.