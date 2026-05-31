Meta wypnie się na Ray-Bana? Powstają nowe okulary

Wydaje się, że inteligentne okulary to kolejna kategoria sprzętów, która ma być mocno promowana przez wielkie firmy technologiczne. Nad nowymi modelami pracuje między innymi Meta. Jednak tym razem mogą nie powstać we współpracy z marką Ray-Ban, jak w przypadku pierwszego modelu.

Meta porzuca Ray-Bana?

Według przecieków Meta ma być zadowolona z popularności dotychczasowych Ray‑Banów. Jednak firma jednocześnie chce mieć więcej kontroli nad hardware’em, funkcjami AR i cyklem produktowym niż daje jej współpraca z klasyczną marką modową.

Odejście od Ray‑Bana pozwoliłoby też podobno eksperymentować z innymi kształtami oprawek, większymi wyświetlaczami i bardziej „technologicznym” designem, który nie musi już na siłę przypominać zwykłych okularów przeciwsłonecznych.

Meta ma rzekomo testować prototypy okularów z mocniej zaakcentowanymi funkcjami AR – np. powiadomieniami w polu widzenia, prostą nawigacją czy asystentem AI reagującym na to, co widzisz. Jednak na ten moment nie ma jeszcze jasności, czy trafią one na rynek jako bezpośredni następca Ray‑Ban Meta, czy raczej jako równoległa, droższa linia.