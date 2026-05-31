iPhone 18 Pro przyniesie ogromną rewolucję, ale słono za nią zapłacimy
Telefony Apple iPhone 18 Pro i 18 Pro Max mają być wyposażone w nowy aparat o znacznie szerszych możliwościach. Ma to być największa rewolucja od lat. Jednak słono za nią zapłacimy.
Nowe iPhone'y 18 Pro i 18 Pro Max mogą korzystać z aparatu z ruchomym obiektywem i regulowaną przysłoną. Byłaby to największa rewolucja w telefonach Apple od lat. Problem w tym, że ta zmiana może być trudna do zaakceptowania przez użytkowników, przede wszystkim finansowo.
Cena Apple iPhone 18 Pro i 18 Pro Max
Analityk Ming‑Chi Kuo, który specjalizuje się w tematyce związanej z Apple, ostrzega, że nowy aparat w iPhone'ach 18 Pro będzie znacznie droższy, co automatycznie przełoży się też na wyższą cenę samych smartfonów. Według niego sam moduł kamery będzie kosztował firmę z Cupertino aż 50 proc. więcej, niż dotychczas stosowane rozwiązania.
Chociaż może się wydawać, że wzrost ceny o 50 proc. w przypadku jednego elementu jest nieznaczący, to w rzeczywistości jest inaczej. Moduł aparatu od lat jest jednym z najdroższych i najważniejszych elementów w dzisiejszych smartfonach. Poza tym nie można zapominać o rosnących cenach pamięci. Wobec tego trudno oczekiwać, że Apple otrzyma ceny dwóch najwyższych modeli swoich telefonów.