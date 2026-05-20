Google pokazał inteligentne okulary. To przyszłość

W trakcie konferencji Google I/O 2026 amerykański gigant technologiczny pokazał sprzęt, o którym plotki krążyły już od wielu miesięcy. Mowa o inteligentnych okularach. Zapomnijcie jednak o tworach typu Apple Vision Pro. Tym razem to gadżet, który rzeczywiście wygląda jak standardowe okulary, chociaż może od nich zdecydowanie więcej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Google pokazał przyszłość

Inteligentne okulary powstały we współpracy z markami modowymi Gentle Monster oraz Warby Parker. Za technologie odpowiadają z kolei Samsung i Qualcomm. Google nazywa je okularami audio, ponieważ nie mają żadnego ekranu. Cała komunikacja odbywa się za pomocą dwóch wbudowanych kamer, mikrofonów i głośników. Sercem urządzenia jest sztuczna inteligencja Gemini.

Google zapewnia, że będziemy w stanie zapytać Gemini o to, co znajduje się przed nami. AI będzie miało w to wgląd za sprawą dwóch wbudowanych kamer. W praktyce będziemy mogli spojrzeć na restaurację i zapytać o jej oceny albo poprosić o tłumaczenie w czasie rzeczywistym.

Inna możliwość to prośba o pomoc w dotarciu do konkretnego miejsca. W tym przypadku okulary będą nas prowadzić krok po kroku, jak nawigacja. Za pomocą okularów odbierzemy też rozmowy, wyślemy wiadomości, a nawet otrzymamy skrót tego, co ktoś do nas napisał.

Jakby tego było mało, to okularami zrobimy też zdjęcie i od razu możemy poprosić o jego przerobienie. Za to odpowiedzialny będzie silnik Gemini Nano Banana. Po zakończonej pracy efekt otrzymamy na smartfona lub współpracujący smartwatcha.