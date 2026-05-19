Jeden z ojców AI wraca do gry. Karpathy zasili szeregi Anthropic

Zespoły odpowiedzialne za ChatGPT oraz Gemini mają powody do obaw. Legenda branży z ogromną wiedzą i doświadczeniem pomoże ich konkurencji.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:32
Andrej Karpathy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych badaczy w świecie sztucznej inteligencji, dołączył do firmy Anthropic. To ważny transfer w branży, bo mowa o osobie, która współtworzyła OpenAI, kierowała pracami nad sztuczną inteligencją w Tesli i od lat popularyzuje wiedzę o sieciach neuronowych oraz dużych modelach językowych.

Firma pozyskała też Chrisa Rohlfa, specjalistę od cyberbezpieczeństwa

Karpathy potwierdził swoją decyzję we wpisie w serwisie X. Napisał, że najbliższe lata będą szczególnie istotne dla rozwoju czołowych LLM i że bardzo cieszy się z powrotu do pracy badawczo-rozwojowej.

W Anthropic ma zajmować się pre-trainingiem, czyli jednym z kluczowych etapów budowania modelu AI. To właśnie podczas tej fazy Claude zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności, zanim przejdzie dalsze strojenie oraz testy bezpieczeństwa. Celem ma być przyśpieszenie tych badań.

To ciekawy sygnał ze strony firmy. Anthropic najwyraźniej zakłada, że samo dokładanie coraz większej mocy obliczeniowej już nie wystarczy, aby skutecznie konkurować z OpenAI i Google. Coraz większe znaczenie może mieć automatyzacja badań z użyciem samych modeli AI.

Pojawia się tylko pytanie co z Eureka Labs, czyli startupem założonym w 2024 roku, który skupia się na wykorzystaniu asystentów AI w edukacji. Nie wiadomo na razie, czy Karpathy będzie nadal aktywnie rozwijał ten projekt. Sam badacz zaznaczył jednak, że tematyka ta pozostaje dla niego bardzo ważna i "planuje wrócić do tego tematu w odpowiednim czasie".

Źródła zdjęć: UC Berkeley
Źródła tekstu: Oprac. własne