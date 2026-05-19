Jeden z ojców AI wraca do gry. Karpathy zasili szeregi Anthropic

Andrej Karpathy, jeden z najbardziej rozpoznawalnych badaczy w świecie sztucznej inteligencji, dołączył do firmy Anthropic. To ważny transfer w branży, bo mowa o osobie, która współtworzyła OpenAI, kierowała pracami nad sztuczną inteligencją w Tesli i od lat popularyzuje wiedzę o sieciach neuronowych oraz dużych modelach językowych.

Firma pozyskała też Chrisa Rohlfa, specjalistę od cyberbezpieczeństwa

Karpathy potwierdził swoją decyzję we wpisie w serwisie X. Napisał, że najbliższe lata będą szczególnie istotne dla rozwoju czołowych LLM i że bardzo cieszy się z powrotu do pracy badawczo-rozwojowej.

W Anthropic ma zajmować się pre-trainingiem, czyli jednym z kluczowych etapów budowania modelu AI. To właśnie podczas tej fazy Claude zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności, zanim przejdzie dalsze strojenie oraz testy bezpieczeństwa. Celem ma być przyśpieszenie tych badań.

Personal update: I've joined Anthropic. I think the next few years at the frontier of LLMs will be especially formative. I am very excited to join the team here and get back to R&D. I remain deeply passionate about education and plan to resume my work on it in time. — Andrej Karpathy (@karpathy) May 19, 2026

To ciekawy sygnał ze strony firmy. Anthropic najwyraźniej zakłada, że samo dokładanie coraz większej mocy obliczeniowej już nie wystarczy, aby skutecznie konkurować z OpenAI i Google. Coraz większe znaczenie może mieć automatyzacja badań z użyciem samych modeli AI.