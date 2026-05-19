LG pokazało monitor 1000 Hz. To pierwszy taki sprzęt na świecie

LG zapowiedziało monitor, który ma wyróżniać się rekordowo wysokim odświeżaniem. Producent twierdzi, że to pierwszy na świecie ekran oferujący taką wartość natywnie, bez obniżania rozdzielczości. Sprzęt powstał z myślą o graczach dynamicznych gier sieciowych i scenie e-sportowej, gdzie każda milisekunda może mieć znaczenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ekran doczekał się powłoki o niskim współczynniku odbić

LG UltraGear 25G590B korzysta z 24,5-calowej matrycy IPS o rozdzielczości 1920 x 1080 px i częstotliwości odświeżania 1000 Hz. Niestety, szczegółowa specyfikacja obejmująca czas reakcji, kontrast czy odzwierciedlenie kolorów nie została jeszcze zdradzona. Koreańczycy postawili na minimalistyczną stylistykę, aby konstrukcja nie rozpraszała podczas gry.

Kluczowy jest jednak sam panel, bo 1000 Hz przy natywnym 1080p to coś innego niż dotychczasowe rozwiązania. Wszystkie zapowiedziane wcześniej modele przez inne firmy - ASUS, Acer czy HKC/AntGamer - osiągają to przy 720p (1280 x 720 px). Przewagą LG jest to, że sami produkują ekrany, a nie korzystają z gotowych rozwiązań od zewnętrznych dostawców.

Oprócz tego Koreańczycy przekonują, że UltraGear 25G590B ma zapewnić wyraźnie lepszą płynność, ostrość ruchu i responsywność. Ma być to zasługą technologii jak Motion Blur Reduction Pro czy AI Scene Optimization, ale należy to raczej traktować jako marketingową papkę. Całość dopełnia podstawa z pełną regulacją i podświetlenie RGB LED z tyłu obudowy.