Następny God of War, czy Horizon Zero Dawn nie dla pececiarzy
Zresztą to tylko przykłady. Tyczy się to wszystkich marek Sony przeznaczonych dla pojedynczego gracza. Koniec więc ery multiplatform od tego producenta.
Tak przynajmniej twierdzi Jason Schreie, który stwierdził, że:
Dyrektor generalny studia PlayStation, Hermen Hulst, powiedział pracownikom podczas spotkania w poniedziałek rano, że fabularne gry dla jednego gracza będą teraz dostępne wyłącznie na PlayStation, co potwierdza doniesienia Bloomberga z początku tego roku.
Warto dodać, że już wcześniej pojawiały się takie plotki, natomiast Sony usuwało informacje o grach na PC ze swojej strony internetowej.
Sony kończy z multimpatrofmami i trudno się temu dziwić
Studia należące do Sony robią świetne gry. Te jednak obecnie nie zachęcają do zakupu konsoli. Gracze wychodzą z założenia, że mogą trochę poczekać i zagrać na PC, co uderza w Japończyków. Wiele osób podejrzewa również, że tym, co przelało czarę goryczy, były wieści o uruchamianiu gier ze Steam na nadchodzącym Xboxie.
To by oznaczało, że Xbox uruchomi gry od Sony, co miało spowodować szczególne upokorzenie Japończyków. Jednak czy aby na pewno? W końcu wiele gier ze studiów należących do Microsoftu ma swoje wersje na konsolach Sony. Co więcej, Xbox jako producent konsol radzi sobie dość... słabo. Nie jest żadnym zagrożeniem dla naprawdę dobrze sprzedającego się PS5 i nic nie wskazuje na to, aby w przyszłej generacji miało się to zmienić.
Faktem jest za to to, że obecnie tylko Nintendo stawia na marki własne na wyłączność i wychodzi na tym bardzo dobrze. Możliwe, że Sony się zawiodło na obecnej polityce i najzwyczajniej w świecie chce wrócić do poprzednich zasad, produkując gry tylko dla siebie. Co więcej, wciąż firma tego oficjalnie nie potwierdziła.