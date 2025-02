Samsung szykuje kolejne smart okulary. Wyciekł patent

Samsung już od pewnego czasu pracuje nad goglami XR, co na razie dość tajemniczo skrywa pod kryptonimem Project Moohan. Podczas premiery serii Galaxy S25 producent pokazał nawet z daleka coś, co pasuje do tego założenia, choć wygląda to bardziej, jak typowe, dość masywne gogle VR, a nie lekkie smart okulary. Szczegóły wciąż pozostają nieznane. Nie wiadomo również, kiedy taki zestaw ujrzy światło dzienne.

Najwyraźniej jednak Samsung ma szersze plany niż tylko gogle XR. Ujawniony właśnie patent na inteligentne okulary ujawnia, jaki jest kierunek myślenia koreańskiego producenta. Nie wiadomo, czy dokumentacja ma jakikolwiek związek z projektem Moohan, prawdopodobnie jeszcze nie, możliwe więc, że takie rozwiązanie producent wykorzysta w przyszłych urządzeniach.

Patent Samsunga, złożony w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO), dość szczegółowo opisuje mechanizm, który umożliwia użytkownikom modyfikowanie pozycjonowania wyświetlaczy inteligentnych okularów, co ma zapewnić lepsze dostosowanie obrazu do osobistych potrzeb. System mechanicznych elementów ma pozwolić na przesuwanie wyświetlaczy dla uzyskania optymalnego ich położenia i rozstawienia, na podobnej zasadzie, jak reguluje się lornetkę.

Jednak nie to jest najciekawsze. Ten sam patent zakłada, że smart okulary pozwolą na obsługę soczewek korekcyjnych, co byłoby dużym ułatwieniem dla tych, którzy mają wadę wzroku i muszą na co dzień używać okularów korekcyjnych.