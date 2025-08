Pilnie usuń to z telefonu. Kradnie dane logowania do banku

Groźny malware na Androida

Celem oszustów, którzy wykorzystują ToxicPanda, jest przede wszystkim przejęcie danych logowania do banku . Dlatego też malware potrafi wyświetlać fałszywe okna i aplikacje, np. logowania do serwisu bankowego. Wpisując w nich login i hasło, tak naprawdę dzielimy się nimi z cyberprzestępcami. Z dostępnych informacji wynika, że malware potrafi imitować już około 39 aplikacji bankowych.

Co gorsze, malware jest niezwykle trudny do usunięcia. Próba odinstalowania aplikacji zakończy się niepowodzeniem. Tak samo nie da się wyłączyć funkcji dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyna możliwość, to podłączenie telefonu przez adb i wpisanie komend: "adb shell am force-stop com.example.mysoul" oraz "adb uninstall com.example.mysoul".