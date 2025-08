To koniec kultowego serialu. I tak po prostu skończyła się pewna epoka

9 sezonów, 126 odcinków i 2 dwa filmy pełnometrażowe

Informacja o zakończeniu serialu została przekazana przez showrunnera Michaela Patricka Kinga na Instagramie, gdzie wyznał, że pisząc zakończenie trzeciego sezonu poczuł, iż to naturalny moment na pożegnanie serii. Twórcy podkreślili, że chcieli utrzymać tę decyzję w tajemnicy, by nie odbierać widzom radości z oglądania ostatniej serii .

Pilot do prezentacji NORWII N29 2.4 GHz, Zasięg 100 m

Pilot do prezentacji NORWII N29 2.4 GHz, Zasięg 100 m

Franszyza, zapoczątkowana powieściami Candace Bushnell, doczekała się dwóch filmów kinowych i licznych spin-offów. Jednak King jasno uznał, że dalsze rozwijanie uniwersum „Sex and the City” nie jest już planowane, co odebrało fanom nadzieję na przyszłe produkcje powiązane z losami Carrie i jej przyjaciółek.