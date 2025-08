Bateria w iPhonie 17 Air to śmiech na sali

W tym roku Apple zmienia swoją linię smartfonów. Z oferty zniknie model Plus, który zostanie zastąpiony przez wariant o nazwie Air. Ten ma być niezwykle lekki i cienki. To niestety przełoży się na pojemność baterii. Ta ma być śmiesznie niska.

Bateria w iPhone 17 Air

Do sieci wyciekły zdjęcia, które rzekomo przedstawiają baterię, jaka trafi do iPhone'ów 17 Air. Już pod względem gabarytów jest ona niezwykle mała, co jest w pełni zrozumiałe, biorąc pod uwagę rozmiar samego telefonu.