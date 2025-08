Schowaj telewizor do szafy. Oto przyszłość oglądania

Profesjonalne kino domowe

W trakcie wydarzenia Audio Advice Live, Epson zapowiedział swój nowy projektor Epson Pro Cinema LS9000. Ma on być znacznie tańszą alternatywą dla innych modeli z serii Pro Cinema, w szczególności LS12000, który kosztuje w okolicach od 19 do 22 tys. złotych .

Na wyróżnienie zasługuje opcja "memory zoom" zapamiętująca poziom przybliżenia , która jest zgodna z ekranami projekcyjnymi o proporcjach 2.35:1 . Co ciekawe, Epson umożliwia instalowanie obiektywów anamorficznych firm trzecich służących do projekcji w formacie ultra-szerokim. Maksymalna powierzchnia wyświetlania zapewnia obraz z 300-calową przekątną .

Epson zapowiedział, że LS9000 kosztuje 3999 dolarów amerykańskich i wkrótce wejdzie do sprzedaży. Cena te przekłada się na ok 15 tys. złotych (wg kursu NBP z dnia 2 sierpnia 2025 r.). Nadal jest to bardzo wysoka cena, ale znacznie niższa niż cena modelu LS12000 na premierę, który kosztował 23,5 tys. zł. Pokazuje to, że topowe projektory dążą do osiągnięcia coraz bardziej przystępnych pułapów cenowych.