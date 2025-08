Nie włączaj tego w Windowsie. To niebezpieczne

Nie włączaj Windows Recall

Chociaż Windows Recall w określonych przypadkach może okazać się przydatny, to raczej nie powinniście go włączać. Serwis The Register przeprowadził testy najnowsze wersji. Nie są one zbyt optymistyczne dla firmy z Redmond. Chociaż Microsoft obiecywał, że będzie bezpiecznie, to z tych obietnic niewiele wynikło.