Unia cenzuruje AI. Podpisujesz albo wypadasz z rynku

Akt o Sztucznej Inteligencji zatrzyma samowolkę BigTechów AI

Kodeks Postępowania dla Sztucznej Inteligencji jest rozgrzewką przed właściwym wejściem pełnego Aktu o Sztucznej Inteligencji. Choć samo podpisanie Kodeksu jest dobrowolne, firmy ochoczo decydują się na to. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ten krok, uznaje się za zgodne z wymogami nowego prawa, co daje im przewagę administracyjną i większą pewność prawną .

Na liście sygnatariuszy znalazły się niemal wszystkie główne podmioty zajmujące się rozwojem AI w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Do grona tego należą giganci tacy jak Amazon, Google, Microsoft, IBM, Anthropic, OpenAI , a także europejskie firmy – francuski Mistral AI oraz niemiecki Aleph Alpha .

A Meta na to... spadajcie. Musk? Tylko troszeczkę

Co ciekawe, Meta zdecydowała się nie przystępować do tej inicjatywy, uzasadniając decyzję wpływem Kodeksu na innowacyjność w Europie . Z kolei firma xAI Elona Muska podpisała jedynie rozdział dotyczący bezpieczeństwa , odrzucając zapisy dotyczące przejrzystości i praw autorskich.

Co zawiera kodeks? To elementarne sprawy

Chiny mają gdzieś europejskie prawo

Warto zauważyć, że do tej pory żadna z chińskich firm, takich jak Alibaba czy Baidu, nie zdecydowała się dołączyć do inicjatywy. Firmy, które nie podpiszą Kodeksu, i tak będą musiały dostosować się do przepisów Aktu o AI, ale mogą być poddane większej kontroli.