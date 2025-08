Oszustwo nigeryjskie wróciło. Spadło jak grom z jasnego nieba

Poznała dwóch inżynierów

Kobieta chciała pomóc finansowo poznanym przez internet znajomym. Podawali się oni za inżynierów pracujących na platformie wiertniczej. Chodzi o dwóch konkretnych znajomych, których kobieta poznała przez portal społecznościowy. Poznała i zaufała. Pierwszy z nich dość szybko poprosił o pieniądze, co wytłumaczył faktem, że chwilowo nie ma dostępu do swojego konta bankowego. Ale zapewnił kobietę, że wszystko zwróci co do grosza, zaraz po powrocie z platformy wiertniczej.

Drugi mężczyzna uraczył kobietę zupełnie inną historią. Opowiedział jej, że ma chore dziecko i pilnie potrzebuje pomocy. Znajomi nie owijali w bawełnę i od razu podali kobiecie numer konta, na który może wpłacać pieniądze.

Pełna empatii i zrozumienia kobieta, zlecała przelewy w kilku transzach, co sprawiło, że łącznie na konta oszustów przekazała 280 tysięcy złotych. To, że padła ofiarą oszustwa, dotarło do niej dopiero po rozmowie z córkami.

Całą sprawę niezwłocznie zgłosiła na policję.

Oszustwo nigeryjskie nadal gromi w sieci