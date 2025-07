Użytkownicy WhatsApp mogą stracić konta. Łatwo to przeoczyć

Użytkownik Facebooka trafia na reklamę, która zachęca do kontaktu przez WhatsApp . To krótki film, opatrzony spokojną muzyką i sielskimi obrazkami, pozornie zapraszający do wypoczynku na Mazurach . Taka treść zupełnie nie przypomina reklam fałszywych inwestycji finansowych, czyli najczęstszych motywów przekrętów na Facebooku.

Bodźcem, który ma zachęcić do kliknięcia w wakacyjną reklamę, jest obietnica 70% zniżki . W czasach gdy ceny miejsc noclegowych w Polsce osiągają absurdalne poziomy, taka okazja wydaje się kusząca. Niestety, kliknięcie w reklamę nie otwiera aplikacji mobilnej lub webowej WhatsApp , jak być powinno, zamiast tego użytkownik jest kierowany na podejrzaną stronę pod adresem whatsloginpl[.]com . To nie jest oficjalna witryna komunikatora WhatsApp.

Ofiara zachęcana jest do zalogowania się do fałszywego WhatsAppa i otrzymuje szczegółową instrukcję, która rzekomo ma umożliwić rozmowę z ogłoszeniodawcą. W rzeczywistości polecenia te skutkują dodaniem oszusta jako zaufanego urządzenia do konta WhatsApp. Co ważne, w całej operacji nie jest używany kod QR, czyli standardowa metoda na dołączenie nowych urządzeń, lecz podany ciąg znaków.