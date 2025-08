Pawie pióra i lasery? Zaskakujące odkrycie badaczy

Pawie pióra to biologiczne lasery

Jak odkryła grupa naukowców w opublikowanym w lipcu 2025 r. badaniu , pawie pióra, a konkretniej "oczka" , mają niesamowite właściwości. Mianowicie emitują one światło laserowe .

Odkrycie badaczy z Florida Polytechnic University i Youngstown State University można przeczytać w dzienniku naukowym Scientific Reports i jak zaznaczają autorzy – jest to pierwszy przykład biologicznego lasera w królestwie zwierząt .

Tak więc, kolorowe zdobienia pawich piór nie biorą się z naturalnej pigmentacji, lecz ze specjalnej struktury , która wchodzi w interakcje ze światłem niczym siatka dyfrakcyjna . W skrócie – promyki piór emitują widmowe światło , zbliżone w swojej naturze do światła laserowego .

Skąd to wiemy? Naukowcy odpowiadający za to badanie przyjrzeli się pawim piórom , które następnie nasączyli w substancji absorbującej , a później nałożyli na nie barwniki i pozwolili im wyschnąć. Proces ten był powtórzony kilkukrotnie w niektórych przypadkach, a następnie użyli pulsującego oświetlenia i poddali wszystko analizie widmowej . Okazało się, że pawie ogony emitowały dwa rodzaje fal widmowych na całej powierzchni "oczka", a najsilniejsze emisje miały miejsce tam gdzie występowało zielone ubarwienie .

Badaczom nie udało się zidentyfikować konkretnej mikrostruktury w ogonie ani oczku, która odpowiada za emisję promieni laserowych. Jeden z autorów, Nathan Dawson, uważa, że być może odpowiadają za to cząstki białkowe wewnątrz oczek. Dawson i jego koledzy chcieliby zgłębić dalej temat, z nadzieją przyczynienia się do opracowania biologicznych laserów, z których można by skorzystać w ludzkim organizmie, np. w celach diagnostycznych i terapeutycznych.