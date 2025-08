Całkowicie wyleczyli HIV. Naukowcy o krok od przełomu

Zagadka do wyleczenia HIV tkwi u dzieci

Badaczom z Uniwersytetu Oksford (pod kierownictwem pediatry i immunologa Philipa Gouldera ) wraz z naukowcami pracującymi w południowoafrykańskiej prowincji KwaZulu-Natal udało się wyleczyć HIV u pięciorga dzieci . Pacjenci doznali odmatczynego zakażenia HIV (w okresie perinatalnym, czyli od poczęcia do 1 roku po urodzeniu), ale dzięki terapii opartej o leki antyretrowirusowe (ARV) , udało się je całkowicie wyleczyć, bez nawrotu wirusa .

Badania rozpoczęły się w 2014 r. – kilkaset dzieci zakażonych HIV-em otrzymały leki antyretrowirusowe w okresie niemowlęcym i później ich stan zdrowia był nieustannie monitorowany i otrzymywały one kolejne dawki leków. Z czasem jednak okazało się, że piątka dzieci nie przychodziła już do kliniki, a gdy odwiedzili ich naukowcy okazało się, że są okazami zdrowia. Philip Goulder zaznaczył, że HIV w normalnych warunkach po zaprzestaniu terapii ARV, dochodzi do nawrotu wirusa w przeciągu dwóch–trzech tygodni. W ich przypadku, nie stwierdzono jego obecności w ogóle, a jeden z pacjentów miał przestój w przyjmowaniu lekarstwa wynoszący aż 17 miesięcy.