AMD miażdży Intela. Dosłownie

Gdyby cofnąć się o kilka lat, to chyba nikt nie przewidziałby, jak bardzo zmieni się sytuacja na rynku procesorów. Co prawda AMD znacznie poprawiło swoją pozycję przy okazji premiery pierwszej generacji Ryzenów, ale nadal Czerwonym daleko było do wyników Intela. Teraz sytuacja zmieniła się o 180 stopni.

Intel daleko za AMD

Dane sprzedaży z niemieckiego sklepu Mindfactory za czerwiec 2025 roku są dla Intela wręcz zatrważające. Co prawda nie możemy ich odnosić do całego rynku, ale to jednak jeden z największych sklepów i to na największym, europejskim rynku. Z tego powodu dane są dość istotne i pokazują spory wycinek rynku.