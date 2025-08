Chcesz kupić taki telewizor? Nowe modele w 2026 będą tańsze

Telewizory LG OLED będą tańsze?

Według doniesień z koreańskiego portalu The Elec , firma LG Display (producent wyświetlaczy) wprowadziła do paneli OLED technikę Double Rate Drive (DRD) , która podwaja szybkość transmisji sygnału pomiędzy driverami (wyspecjalizowanymi układami scalonymi odpowiadającymi za instrukcje przetwarzania obrazu) a panelem OLED. W wyniku zastosowania tej techniki, znacznie zmniejszy się wymagana liczba układów scalonych w telewizorach OLED.

Technika DRD jest stosowana od ponad 20 lat w ekranach LCD. W przypadku OLED-ów jest to o wiele trudniejsze , bo wymaga o wiele większej kontroli ze względu na naturę ekranu OLED składającego się z indywidualnych pikseli.

Dla przykładu, obecnie 65-calowe telewizory LG OLED wymagają szesnastu driverów, ale modele wprowadzone w roku 2026 będą potrzebowały jedynie ośmiu. Oczywiście mniejsze ekrany również będą miały proporcjonalnie mniej driverów. Według The Elec przełoży się to na znacznie niższe koszty produkcji, a więc potencjalnie niższe ceny dla konsumentów. To ostatnie jest szczególnie ważne przy coraz większej konkurencji ze strony Samsunga (w segmencie premium) oraz budżetowych producentów.