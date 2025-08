Polacy nagminnie trzymają je w szufladzie. To spore ryzyko

Z roku na rok rośnie liczba urządzeń elektrycznych, z których korzystamy. Pomimo tego świadomość Europejczyków, w tym także Polaków, na temat recyklingu elektroniki wciąż jest bardzo słaba. Większość z nas zużyte sprzęty trzyma w domu, co potwierdzają dane Eurostatu.

Elektronikę trzymamy w domu

Raport Eurostatu potwierdza, że gromadzenie starych urządzeń to bardzo powszechne zjawisko na Starym Kontynencie. Prawie połowa Europejczyków (49%) przechowuje w domu stare telefony. Polacy nie są wiele lepsi, bo nieużywane smartfony leżą w domach aż 48% z nas.

Nieco lepiej wygląda to w przypadku tabletów i laptopów. Przechowuje je w domu 32% Europejczyków oraz 34% Polaków. Najrzadziej magazynujemy komputery stacjonarne (19% w Europie i 16% w Polsce), co wydaje się zrozumiałe, biorąc pod uwagę ich gabaryty.

Jedynie 10% mieszkańców Starego Kontynentu oddaje stare telefony i smartfony do utylizacji (w Polsce to 12%). W przypadku tabletów i laptopów jest to również 10% dla Europy, ale już tylko 9% dla Polski. Stare komputery stacjonarne recyklinguje 13% zarówno Europejczyków, jak i Polaków.