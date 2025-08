Google dostał cykora. Popularna usługa jednak nie zniknie

Oprogramowanie

Niedawno informowaliśmy was o tym, że Google planuje wyłączyć jedną ze swoich usług. Do Google'owego kosza miało trafić narzędzie, które dotychczas służyło do skracania linków. To jednak się nie wydarzy, chociaż będą pewne ograniczenia. Apel użytkowników i niezadowolenie tym razem miały sens.