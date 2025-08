Jest nowy miliarder. Ma zaledwie 33 lata i zrewolucjonizował branżę

Dylan Field to amerykański przedsiębiorca technologiczny, współzałożyciel i CEO firmy Figma, która stworzyła jedno z najpopularniejszych narzędzi do projektowania interfejsów w chmurze. Figma została założona w 2012 roku przez Dylana Fielda oraz Evana Wallace’a. Field początkowo studiował na Brown University, jednak w 2012 roku otrzymał prestiżowe stypendium Thiel Fellowship, które było warunkowane porzuceniem studiów i skoncentrowaniem się na rozwijaniu własnej firmy. Program ten promował młode osoby, które rezygnowały z formalnej edukacji na rzecz przedsiębiorczości. Dylan Field przyjął tę propozycję i opuścił uczelnię, aby w pełni poświęcić się rozwijaniu Figmy, co z czasem okazało się najlepszą decyzją, jaką w życiu podjął.

Figma gigantycznym sukcesem na giełdzie. Adobe próbowało ją kupić "za grosze"





Cena zamknięcia IPO wyniosła 115,50 dolarów, co natychmiast podniosło wycenę Figmy do prawie 68 mld dolarów — ponad trzykrotnie więcej niż nieudana oferta przejęcia spółki przez Adobe zaledwie dwa lata temu, opiewająca na 20 mld dolarów. Do przejęcia Figmy przez Adobe nie doszło z powodu poważnych zastrzeżeń organów antymonopolowych w USA, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej, które obawiały się ograniczenia konkurencji na rynku narzędzi do projektowania.