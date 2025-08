x-kom szokuje. Wielu zapewne kupi tylko po to, by odsprzedać drożej

Komputer oparty o usługi Google potrzebuje mniej by być rakietą

To nie Windows, to leciutki ChromeOS, odporny jak żaden inny na niewiedzę użytkownika, praktycznie niezniszczalny system operacyjny . Niepozbawiony przy tym niezbędnych aplikacji edukacyjnych czy nawet zaawansowanych narzędzi do obróbki zdjęć i wideo. Srcem objętego promocją komputera jest procesor Intel N100, który zapewnia płynną pracę nawet przy wielu otwartych aplikacjach i zakładkach przeglądarki.

Skrócona specyfikacja techniczna HP Chromebook 15 N100/8GB/128GB ChromeOS

Gotowy do pracy natychmiast po włączeniu

Wyjątkową zaletą HP Chromebook 15 jest smukła, nowoczesna konstrukcja oraz lekka obudowa wykonana z tworzyw pochodzących z recyklingu. Co więcej, HP Chromebook 15 jest gotowy do natychmiastowego użycia – wystarczy się zalogować do konta Google, by korzystać z chmury, aplikacji i swojego cyfrowego świata bez zbędnych konfiguracji.