FiiO QX13 – nowe cacko dla audiofila. Już w Polsce

FiiO QX13 to przenośny DAC/AMP klasy hi-res, który właśnie trafił do sprzedaży w Polsce dzięki dystrybutorowi MIP. Producent przekonuje, że urządzenie łączy kompaktową, mobilną formę z mocą i funkcjonalnością zarezerwowaną dotąd dla urządzeń stacjonarnych.

Urządzenie obsługuje sygnał PCM do 768 kHz/32-bit oraz DSD512 (natywne), a także pełne dekodowanie MQA. Do komunikacji i ładowania służą dwa porty USB-C – jeden przeznaczony do transmisji danych, drugi do zasilania. QX13 oferuje tryb desktopowy, dzięki któremu po podłączeniu do zewnętrznego zasilania uzyskuje wyższą stabilność i moc, pozwalając na komfortową pracę z trudniejszymi do napędzenia słuchawkami.