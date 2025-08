LG rozdaje pieniądze. Można zgarnąć nawet 1500 zł

Od 1 do 31 sierpnia osoby kupujące wybrane modele telewizorów LG będą mogły otrzymać częściowy zwrot pieniędzy – nawet do 1500 zł. Promocja obejmuje urządzenia serii OLED, QNED i NanoCell , dostępne w wybranych punktach sprzedaży stacjonarnej oraz internetowej.

Warunkiem udziału w akcji jest zakup jednego z objętych promocją modeli w terminie od 1 do 31 sierpnia 2025 roku oraz jego rejestracja na stronie strefalg.pl do 14 września 2025 roku. O przyznaniu zwrotu decyduje kolejność zgłoszeń – pula nagród wynosi 1 milion złotych. Wysokość cashbacku zależy od wybranego modelu i może wynosić od 100 do 1500 zł.