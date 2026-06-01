Biedronka rzuciła Dafi za grosze. Polska alternatywa dla SodaStream
Biedronka szykuje bardzo dobrą ofertę dla miłośników napojów gazowanych. Klienci kupią taniej saturator polskiej marki Dafi. To alternatywa dla SodaStream.
Tani saturator Dafi w Biedronce
W Biedronce już za chwilę dostępny tani saturator polskiej marki Dafi. Model PushAir dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie 169 zł. W zestawie znajduje się nie tylko butelka o pojemności 700 ml, ale też nabój z CO2. Porównywalny model SodaStream to bez promocji kosz ponad 200 zł, więc oferta zdecydowanie jest godna uwagi.
Jeśli nigdy nie korzystaliście z saturatora, to jest to niezwykle proste. Do butelki wystarczy nalać wody, a następnie zamontować ją w urządzeniu. Kilka razy naciskamy przycisk (w zależności od tego, jak bardzo nagazowaną wodę chcemy), a następnie dolewamy ulubiony syrop. I to w sumie tyle.
A jak już przy syropach jesteśmy, to w ofercie Biedronki dostępne są też one w cenie 29,99 zł za warianty o pojemności 500 mln. Każdy z nich wystarczy na przygotowanie do 10,5 litrów napoju. Poza tym Biedronka pozwala też zakupić dodatkowy nabój z CO2 w cenie 99 zł.
Promocja obowiązuje od 3 do 13 czerwca.