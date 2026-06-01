Biedronka rzuciła Dafi za grosze. Polska alternatywa dla SodaStream

W Biedronce już za chwilę dostępny tani saturator polskiej marki Dafi. Model PushAir dostępny jest w bardzo atrakcyjnej cenie 169 zł. W zestawie znajduje się nie tylko butelka o pojemności 700 ml, ale też nabój z CO2. Porównywalny model SodaStream to bez promocji kosz ponad 200 zł, więc oferta zdecydowanie jest godna uwagi.

Jeśli nigdy nie korzystaliście z saturatora, to jest to niezwykle proste. Do butelki wystarczy nalać wody, a następnie zamontować ją w urządzeniu. Kilka razy naciskamy przycisk (w zależności od tego, jak bardzo nagazowaną wodę chcemy), a następnie dolewamy ulubiony syrop. I to w sumie tyle.

A jak już przy syropach jesteśmy, to w ofercie Biedronki dostępne są też one w cenie 29,99 zł za warianty o pojemności 500 mln. Każdy z nich wystarczy na przygotowanie do 10,5 litrów napoju. Poza tym Biedronka pozwala też zakupić dodatkowy nabój z CO2 w cenie 99 zł.