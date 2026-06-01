Najlepsze filmy na Dzień Dziecka. Sprawdzamy ofertę serwisów streamingowych

Nie wiem, czy też tak macie, ale zauważyłem, że w pewnym momencie mojego życia kompletnie zmienił się sposób, w jaki podchodzę do serwisów streamingowych. Jeszcze parę lat temu interesowało mnie głównie to, jakie hollywoodzkie hity albo najmodniejsze w danym sezonie seriale mogę na nich obejrzeć. Teraz? Teraz dwie kategorie, do których zaglądam najczęściej, to filmy animowane i familijne.

Od kiedy mam dziecko, przestałem myśleć o oglądaniu telewizji jako o wyłącznie moim zajęciu, tylko czymś, co robimy rodzinnie (oczywiście w granicach rozsądku). No i podejrzewam, że jest to coś, w czym nie jestem odosobniony. Tyle tylko, że o ile o najnowszych wartych obejrzenia produkcjach dla dorosłych trąbi zwykle cały Internet, tak podczas szukania programów familijnych jesteśmy zwykle skazani tylko na siebie. I wiecie co? Czas to zmienić.

Z okazji Dnia Dziecka razem z Plusem postanowiliśmy przygotować listę najciekawszych filmów i seriali, które świetnie sprawdzą się do oglądania z najmłodszymi. Co ważne, wszystkie z nich dostępne są na platformach, do których uzyskacie dostęp w ramach oferty streamingów operatora.

Zwierzogród 2 (Disney+)

Zacznijmy od oczywistości. Szukając programów dla najmłodszych, Disney+ jako platforma jest chyba najbardziej oczywistym wyborem. W końcu to tu można znaleźć bodaj największą kolekcję kultowych animacji, takich jak „Król Lew”, „Toy Story” czy „Lilo i Stitch”. Warto jednak pamiętać, że obok klasyków mamy tu też sporo nowości, które w wielu przypadkach potrafią dorównać legendom naszego dzieciństwa.

Najlepszy przykład: „Zwierzogród 2”. Jest to druga część kultowej już historii Judy Hops i Nicka Bajera, którzy po raz kolejny muszą uratować miasto przed katastrofą. Młodsi widzowie z pewnością docenią barwne postacie i animację na absolutnie najwyższym poziomie, z kolei starsi będą się fantastycznie bawili dzięki dziesiątkom żartów na poziomie, którego nie powstydziłyby się najlepsze filmy z Lesliem Nielsenem.

Najlepsze jest jednak to, że pod tą maską wysokobudżetowego spektaklu skrywa się pełna ciepła historia o braku wzajemnego zrozumienia, krzywdach, do których może on doprowadzić oraz o tym, że nigdy nie jest zbyt późno, by próbować je naprawić.

Harry Potter i Kamień Filozoficzny (HBO Max)

Wiecie, co jest najlepsze w filmach familijnych? To, jak doskonale potrafią łączyć pokolenia. Jest w tym jakaś – nomen omen – magia.

A skoro magia, może czas urządzić sobie kolejny seans Harry’ego Pottera i podzielić się z najmłodszymi historią, która ukształtowała całe pokolenie millenialsów? Moim zdaniem to doskonały pomysł – tym bardziej, że całą serię znajdziecie na HBO Max, począwszy od „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” aż po nadchodzące remake’i z nową obsadą.

Historii Chłopca, który przeżył nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Ze swojej strony dodam tylko, że mimo upływu ponad 20 lat od premiery, oryginalne filmy ze świata czarodziejów nadal urzekają swoim rozmachem i baśniową atmosferą. Zdecydowanie warto do nich wrócić i, kto wie, może znaleźć nową wspólną pasję ponad pokoleniami?

Prehistoryczna planeta (Apple TV)

Mój trzylatek bardzo lubi dinozaury. No i nie jest to pewnie dla nikogo zaskoczenie, bo chyba każdy trzylatek lubi dinozaury. Ba, z doświadczenia wiem, że u chłopców utrzymuje się to tak co najmniej do trzydziestego roku życia, a pewnie i dłużej.

No i w sumie bardzo dobrze się składa, bo w serwisach VOD na pasjonatów prehistorycznych bestii czeka olbrzymi wybór filmów. I nie, nie mam tu na myśli „Parku Jurajskiego” – to nadal świetny film, ale o tym nie muszę chyba nikogo przekonywać (ani brać odpowiedzialności za żadnego kilkulatka straumatyzowanego przez sceny z T-rexem). Zamiast tego polecam zajrzeć na Apple TV i poszukać serii „Prehistoryczna Planeta”.

To wysokobudżetowy serial dokumentalny, który przybliża widzom czasy, kiedy Ziemią rządziły gigantyczne bestie: od drapieżnych dinozaurów aż po mamuty i inne majestatyczne ssaki epoki lodowcowej. Wizualnie to zapierający dech majstersztyk, który nie tylko działa na wyobraźnię, ale potrafi także wiele nauczyć o otaczającym świecie.

Było sobie życie (Prime Video)

A skoro jesteśmy przy filmach edukacyjnych, to warto także wspomnieć o absolutnej klasyce gatunku. „Było sobie życie” to serial-instytucja, który dla wielu z nas stanowił pierwszą lekcję o tym, jak działa ludzkie ciało. I wiecie co? Mimo upływu blisko 40 lat od premiery(!) to nadal kawał wartościowej animacji.

Wiadomo, kilka rzeczy zdążyło się nieco zdezaktualizować – czy to przez zmiany kulturowe, czy postęp w wiedzy naukowej – ale sam trzon serialu nadal działa. Ciężko znaleźć inną produkcję, która w tak przystępny i angażujący sposób potrafiłaby wyjaśnić skomplikowane zagadnienia z zakresu medycyny i biologii, a szkoda, bo w końcu te sprawy dotyczą każdego z nas. Także nawet jeśli animacja miejscami trąci myszką, to jako całość „Było sobie życie” nadal pozostaje produkcją ponadczasową.

Tym bardziej cieszy fakt, że całość można znaleźć w serwisie Prime Video. Co więcej, znajdziecie tam również serial „Byli sobie odkrywcy”, czyli jedną z późniejszych produkcji w ramach cyklu „Było sobie…” opowiadającą o najważniejszych odkryciach geograficznych.

Psi Patrol: Film (SkyShowtime)

Podobno od dwóch rzeczy nie ma w życiu ucieczki: od śmierci i podatków. Jeśli w Waszym otoczeniu macie jakiegoś przedszkolaka, to do listy dochodzi jeszcze jedna pozycja: Psi Patrol. Ale wiecie co? To wbrew pozorom nie jest zła wiadomość, bo „Psi Patrol: Film” to naprawdę kawał świetnego filmu. Serio. Warto zajrzeć na SkyShowtime i przekonać się samemu.

Pełnometrażowa wersja przygód Rydera i jego drużyny psiaków przenosi akcję do Miasta Przygód, gdzie bohaterowie po raz kolejny muszą powstrzymać plany nikczemnego burmistrza Humdingera. Ot, prosta historia, którą oprawiono absolutnie spektakularną animacją, fenomenalnie wyreżyserowanymi scenami akcji i historią, która nie tylko potrafi utrzymać widza na krawędzi fotela, ale zawiera także wartościową lekcję o odwadze i przezwyciężaniu swoich lęków.

Jak pisałem, mam w domu trzylatka, więc doskonale rozumiem każdego rodzica, który na hasło „Psi Patrol” dostaje traumy i szuka najbliższej kryjówki. Tym bardziej możecie mi wierzyć, kiedy piszę, że „Psi Patrol: Film” jest lepszy niż ma jakiekolwiek prawo być. To prawdopodobnie najlepszy film superbohaterski od czasu pierwszego „Avengers” i na pewno jedna z najlepszych rzeczy, jakie możecie obejrzeć wspólnie z przedszkolakiem.

