Leć do Lidla. Zaoszczędzisz 200 zł, a na upały będzie jak ta lala

Zaczął się czerwiec, a to oznacza, że powoli musimy szykować się na nadchodzące upały. Wszyscy zaczniemy włączać klimatyzacje i wyciągać z szaf lub piwnic wentylatory. Jednak schłodzić można się jeszcze na innym, smaczniejszy sposób. W tym celu warto wybrać się w najbliższych dniach do Lidla, aby na promocji kupić maszynkę do napojów mrożonych typu granity oraz slushy.

Maszyna do granity i slushy w Lidlu

Od środy 3 czerwca w Lidlu dostępna będzie w promocji maszyna do napojów mrożonych typu granity oraz slushy. Jest to sprzęt marki własnej sklepu, czyli Silvercrest. Normalnie jest ona wyceniona na 899 zł, ale w ramach promocji dostępna będzie za 699 zł, więc dwie stówki zostają w kieszeni.

Maszyna ma przygotowywać zimne lody typu slushy w zaledwie 20-70 minut. Ma moc 220 W i pojemność użytkową aż 1,9 litra. Sprzęt oferuje 5 programów pracy, w tym między innymi slushie, kawa frappe lub shake mleczny. To ciekawa alternatywa na upalne, letnie dni.