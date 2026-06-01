Tych punktów karnych już nie usuniesz. Zmiany od 3 czerwca

Od 3 czerwca nie będzie się dało anulować punktów karnych. Przynajmniej, jeśli chodzi o najcięższe wykroczenia, typu: jazda pod wpływem alkoholu i rażące przekroczenie prędkości. Nowelizacja kodeksu drogowego, ma jeden cel, chce wyeliminować nieodpowiedzialne zachowania kierowców.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:48
Punkty karne. Od 3 czerwca zmiany dla kierowców

Rzecznik ITS, Michał Krupiński, przypomniał, że od środy nie będzie można usunąć punktów karnych m.in. za rażące przekroczenie prędkości. 

Od 3 czerwca punkty karne za najgroźniejsze przewinienia, takie jak jazda pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy zagrożenie bezpieczeństwa pieszych - nie będą usuwane. Oznacza to brak możliwości ich zredukowania podczas szkolenia w WORD-zie.

powiedział Krupiński w Portalu Samorządowym. 

Niedawno pisaliśmy także o zaostrzeniu kar za drift i nielegalne wyścigi. Od 30 marca - kierowca straci prawo jazdy, jeśli celowo wprowadzi pojazd w tzw. drift, albo będzie jeździł motocyklem na jednym kole. Ten nieodpowiedzialny manewr w niektórych przypadkach może kosztować kierowcę aż 22 punkty karne. Przypomnijmy, że limit punktów karnych wynosi 24 punkty, a dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok - 20 punkty. 

Przykre konsekwencje dla kierowcy może mieć także niewłaściwe zamontowanie haka holowniczego. Zły montaż lub brak jego zgłoszenia może skutkować nie tylko wysokim mandatem, ale także utratą dowodu rejestracyjnego.

Każde zaostrzenie przepisów tego typu ma doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Niestety, wciąż jest wielu nieodpowiedzialnych kierowców, którzy powinni ponosić konsekwencje, zanim narażą innych na niebezpieczeństwo. 

Źródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock
Źródła tekstu: portalsamorzadowy.pl, gov.pl