Tych punktów karnych już nie usuniesz. Zmiany od 3 czerwca

Punkty karne. Od 3 czerwca zmiany dla kierowców

Rzecznik ITS, Michał Krupiński, przypomniał, że od środy nie będzie można usunąć punktów karnych m.in. za rażące przekroczenie prędkości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od 3 czerwca punkty karne za najgroźniejsze przewinienia, takie jak jazda pod wpływem alkoholu, rażące przekroczenie prędkości czy zagrożenie bezpieczeństwa pieszych - nie będą usuwane. Oznacza to brak możliwości ich zredukowania podczas szkolenia w WORD-zie. powiedział Krupiński w Portalu Samorządowym.

Niedawno pisaliśmy także o zaostrzeniu kar za drift i nielegalne wyścigi. Od 30 marca - kierowca straci prawo jazdy, jeśli celowo wprowadzi pojazd w tzw. drift, albo będzie jeździł motocyklem na jednym kole. Ten nieodpowiedzialny manewr w niektórych przypadkach może kosztować kierowcę aż 22 punkty karne. Przypomnijmy, że limit punktów karnych wynosi 24 punkty, a dla kierowców, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok - 20 punkty.

Przykre konsekwencje dla kierowcy może mieć także niewłaściwe zamontowanie haka holowniczego. Zły montaż lub brak jego zgłoszenia może skutkować nie tylko wysokim mandatem, ale także utratą dowodu rejestracyjnego.