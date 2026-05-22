Motoryzacja

Tesla wycofuje tysiące samochodów. Wszystko z powodu... braku naklejki

Chociaż może wydawać się to drobnostką, to szacuje się, iż problem dotyczy 45% samochodów pochodzących z tej konkretnej fabryki w USA.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 19:15
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tesla wycofuje tysiące samochodów. Wszystko z powodu... braku naklejki
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Tesla ma nietypowy problem z Modelem Y. Amerykańska agencja NHTSA ogłosiła akcję serwisową obejmującą 14 575 egzemplarzy tego samochodu, ale tym razem nie chodzi o usterkę, którą da się naprawić zdalną aktualizacją oprogramowania. Problemem jest brakująca naklejka certyfikacyjna.

Dalsza część tekstu pod wideo

Auta z oficjalnej dystrybucji w Europie są pozbawione tego problemu

Sprawa dotyczy aut wyprodukowanych między 17 listopada 2024 roku a 21 kwietnia 2026 roku. Według dokumentów NHTSA przyczyną zamieszania był błąd zautomatyzowanego narzędzia do skanowania obrazu w fabryce Tesli w Kalifornii (USA). System miał nie wykryć przypadków, w których na samochodzie brakowało wymaganej etykiety.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Kabel do ładowania samochodu elektrycznego ENERGENIE EV-T2MF-11KW-4M
Kabel do ładowania samochodu elektrycznego ENERGENIE EV-T2MF-11KW-4M
0 zł
349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 349.99 zł
Klucz do filtra oleju NEO TOOLS 11-380
Klucz do filtra oleju NEO TOOLS 11-380
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Folia ochronna 3MK TechWrap Matte Center Display do Kia XCeed 2022-2026
Folia ochronna 3MK TechWrap Matte Center Display do Kia XCeed 2022-2026
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement

Mowa o naklejce, która powinna znajdować się po wewnętrznej stronie drzwi kierowcy. Zawiera one informacje o maksymalnej dopuszczalnej masie pojazdu, danych dotyczących opon oraz dacie produkcji. To ważne szczególnie przy większym obciążeniu auta, ponieważ przekroczenie dopuszczalnej masy wpływa na bezpieczeństwo jazdy.

Tesla szacuje, że problem może dotyczyć około 45% samochodów objętych akcją. Producent poinformował też, że poprawił już działanie automatycznego systemu kontroli, który doprowadził do problemu. Dodatkowo zespoły produkcyjne rozpoczęły ręczne sprawdzanie, czy opuszczające fabrykę egzemplarze mają wymagane oznaczenie.

Właściciele będą musieli fizycznie zgłosić się na kontrolę. Jeżeli będzie brakować etykiety to zostanie ona naklejona. Na ten moment sprawa dotyczy samochodów z rynku amerykańskiego. Nie ma informacji, by analogiczna akcja obejmowała egzemplarze sprzedawane w Europie.

Image
telepolis
samochód elektryczny Tesla elon musk motoryzacja Tesla Model Y auto elektryczne recall
Źródła zdjęć: Shutterstock / Haggardous50000
Źródła tekstu: Electrek, Oprac. własne