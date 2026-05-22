Google nareszcie włącza to w Androidzie. Niestety, jeszcze nie każdy skorzysta

Najnowsza rozwojowa wersja Androida 17, czyli edycja QPR1 Beta 3, przynosi sporo ciekawych funkcji, w tym narzędzie do robienia zrzutów z wycinka ekranu. Nowość została zintegrowana z ulepszonym paskiem narzędzi do nagrywania wyświetlacza, nad którym producent pracował już od ubiegłego roku. Teraz to narzędzie nabiera ostatecznego kształtu, zyskując nowe funkcje. Odkrył je niezawodny AssebleDebug z Android Authority.

Odświeżony pasek narzędzi daje użytkownikom trzy opcje przechwytywania obrazu. Można zrobić po prostu zrzut całego ekranu, co jest najprostszym rozwiązaniem, ale często wymagającym dalszej edycji otrzymanego obrazu. Druga opcja to zrzut pojedynczego okna w trybie podzielonego ekranu, ale najciekawszą nowością jest opcja przechwycenia niestandardowego, wybranego obszaru – interesującego wycinka ekranu. Użytkownik może po prostu zaznaczyć potrzebny mu obszar, a narzędzie jednocześnie podaje rozdzielczość wynikowego obrazka.

fot: Android Authority

Taki zestaw narzędzi do robienia zrzutów ekranów nie jest niczym nowym w świecie komputerów – wycinki można łatwo robić w Windows, macOS czy popularnych dystrybucjach Linuksa. Na tabletach z Androidem aż się prosiło o to wcześniej – taka opcja przyda się na przykład do szybkiego zamieszania treści w mediach społecznościowych, bez niepotrzebnych elementów interfejsu.