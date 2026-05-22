Netflix da fanom Awatara epickie widowisko. Zwiastun zapiera dech

Awatar: Ostatni władca wiatru, sezon 2 na Netflixie

To serial fantasy Netflixa, który powstał na podstawie popularnej kreskówki, wyprodukowanej przez Nicktoons Studios, emitowanej w latach 2005-2008. Netflix właśnie podzielił się z widzami zwiastunem drugiego sezonu. I jedno jest pewne - w nowej adaptacji nuda nam nie grozi, nie zabraknie efektów specjalnych, a także zobaczymy wiele nowych postaci. Do ekipy dołączyło aż osiem nazwisk, które wcieliły się w postacie Królestwa Ziemi, m.in. Amanda Zhou, Chin Han, Crystal Yu oraz Lourdes Feberes.

Awatar - o czym w ogóle jest?

Awatar opowiada historię młodego chłopca, który ma nie lada zadanie - musi opanować kontrolę nad czterema żywiołami. Wszystko po to, aby powstrzymać podbój Narodu Ognia. Jako, że chłopiec (Awatar) jest jedyną osobą, która jest w stanie manipulować wszystkim naraz, dlatego też jego celem jest utrzymanie harmonii i pokoju między czterema narodami. Ale lekko mu nie będzie. Naród Ognia nie wytrzymuje i rozpoczyna wojnę przeciwko innym narodom, chcąc unicestwić Nomadów Powietrza. Do Awatara dołącza Toph, ulubienica fanów oryginalnej wersji, dzięki której jego drużyna staje się kompletna.