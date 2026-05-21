Telewizja i VoD

Kontynuacja mega hitu Netflixa ma się świetnie. W Polsce jest wyjątkowo nr 2

"Berlin i Dama z gronostajem" zaledwie sześć dni temu pojawił się na Netflixie. I to wystarczyło, aby stał się hitem oglądalnościowym w 56 krajach. Jak widać, widzowie kochają wszystko, co ma jakikolwiek związek ze słynnym "Domem z papieru".

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:28
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kontynuacja mega hitu Netflixa ma się świetnie. W Polsce jest wyjątkowo nr 2
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Berlin idzie po więcej. Zdobywa sympatię kolejnych krajów

Spin-offy "Domu z papieru" mają się naprawdę wybornie, przynajmniej na Netflixie. Okazuje się, że charyzmatyczny Berlin jest w stanie porwać tłumy i w ciągu zaledwie kilku dni, trafić do czołówki najchętniej oglądanych seriali platformy i to nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach. "Berlin i Dama z gronostajem" są obecnie na szczycie rankingu w 56 krajach, m.in. Hiszpanii, Francji, Argentynie, Niemczech, a nawet Kolumbii. W Polsce znajduje się na pozycji drugiej, ale tylko dlatego, że póki co nic nie jest w stanie przebić programu reality show "Love is Blind: Polska". 

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak widać, lubimy być przeniesieni do świata pełnego akcji, pościgów samochodowych, zakazanych uczuć, napadów oraz planowanych skoków. I choć oficjalnym celem jest kradzież słynnego obrazu "Dama z gronostajem", to jednak serial aż kipi od wątków pobocznych. Dla wielbicieli wątków polskich twórcy mają mały smaczek - obraz na co dzień znajduje się w Polsce w krakowskim muzeum Czartoryskich, ale ma przyjechać na wystawę w Sevilli. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE32LS03C 32" QLED Tizen TV Frame
Telewizor SAMSUNG QE32LS03C 32" QLED Tizen TV Frame
0 zł
1499 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499 zł
Telewizor SAMSUNG QE65S90FAT 65" OLED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65S90FAT 65" OLED 4K 144Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
7299 zł - najniższa cena
Kup teraz 7299 zł
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE65Q8FA 65" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
-301.01 zł
3099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2798.98 zł
Advertisement

Akcja nie jest jakaś bardzo szybka, Berlin i profesor Damian skupiają się na początku dość długo na kompletowaniu drużyny, która dokona ryzykownego skoku. Mam wrażenie, że serial powstał jednak po to, aby jak najdłużej rozkoszować się malowniczymi widokami, a także aby w końcu nas zaskoczyć nagłymi zwrotami akcji. To czysta rozrywka, a nie trzymający w napięciu thriller. I prawdopodobnie dlatego podoba się tak wielu osobom.

"Berlin i Dama z gronostajem" do obejrzenia na Netflixie.

Smartwatch Xiaomi REDMI Watch 6
Image
telepolis
seriale na netflix najlepsze seriale na Netflixie Netflix seriale na raz Netflix najpopularniejsze seriale seriale netflix Berlin i Dama z gronostajem
Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix