Przebije słynny "Dom z papieru"? Nowy serial z tej serii już w maju

"Berlin i Dama z gronostajem" to spin-off "Domu z papieru"

Ale także i całkiem zgrabnie przeprowadzona zagadka kryminalna. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że tego typu produkcje (bazujące na hicie) to gwarancja sukcesu. Wie o tym doskonale Netflix, który po raz kolejny serwuje prawdziwą ucztę dla fanów tego kultowego serialu. Produkcja może także spodobać się fanom polskiej komedii Vinci, bowiem tu także twórcy założyli kradzież tego cennego dzieła. Z tą jednak różnicą, że obraz w uniwersum tego serialu wcale nie znajduje się w Krakowie.

"Berlin i Dama z gronostajem" - co zmaluje Berlin?

Ale nowy serial Netflixa to nie tylko skok stulecia i wartka akcja. To przede wszystkim uroczy klimat słonecznej Sewilli. Berlin i jego ekipa wracają na pełnej petardzie. A Pedro Alonso, który ponownie wciela się w głównego bohatera, planuje skok na bezcenne dzieło sztuki - "Damę z gronostajem". Ale to tylko początek intrygi. W rzeczywistości, bohater ostrzy pazurki na księcia Malagi i jego żonę, którzy próbują go szantażować.

Gotowy na kolejny skok Berlin zwołuje gang do Sewilli i czyni ambitnego księcia ofiarą jego własnego planu, który zakłada kradzież arcydzieła Da Vinci. czytamy w oficjalnym opisie Netfixa.

Jedno jest pewne - nudy nie będzie. Ale hiszpańskiemu kinu niemal od zawsze przyświeca dynamiczna akcja, dużo wdzięku i elegancji oraz lekka nuta szaleństwa. Do znanej ekipy dołączyły nowe postacie, w tym Candele, która szybko zjedna sobie sympatię głównego bohatera. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają twórcy "Domu z papieru" - Álex Pina i Esther Martínez Lobato.