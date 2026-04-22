Zafunduj drugą młodość staremu telewizorowi. Podpowiadamy, jak to zrobić

Kiedyś życie było prostsze, a nawet jeśli nie, to na pewno prostsze były telewizory. Wystarczyło, żeby dało się do niego podpiąć kabel od anteny czy kablówki i wszyscy byli szczęśliwi. No, chyba że akurat trafiliście na reklamy. Albo przegapiliście odcinek ulubionego serialu. Peszek.

No bo prawda jest taka, że choć kiedyś telewizory i telewizja były prostsze, to na pewno nie były wygodniejsze. Smart TV oraz telewizja przez Internet niosą ze sobą sporo zalet. Co więcej, żeby z nich skorzystać, wcale nie trzeba kupować nowego telewizora.

Smart TV na starym telewizorze – jak to zrobić?

Co zrobić, by przekształcić praktycznie każdy telewizor w smart TV? Albo jak tchnąć nowe życie w starszy model, dla którego producent dawno zakończył wsparcie? W obydwu wypadkach dostępne rozwiązania wyglądają bardzo podobnie.

Najprostszym jest zakup przystawki telewizyjnej. To oddzielne urządzenie podłączane przez HDMI, które bierze na siebie obsługę wszystkich funkcji smart. Łączy się z Internetem, uruchamia aplikacje itd. Jest to o tyle praktyczne rozwiązanie, że nawet w nowoczesnych telewizorach te funkcje zaczynają sprawiać problemy na długo przed samym ekranem, a kupno lub wymiana przystawki to koszt kilkuset, a nie kilku tysięcy złotych.

Google TV Streamer 4K - przykład przystawki telewizyjnej

Wybór tego typu urządzeń w polskich sklepach jest całkiem spory. Większość pracuje pod kontrolą Android TV lub Google TV, czyli jego nowszej wersji. Dodatkowo osoby korzystające z ekosystemu Apple mogą wybrać Apple TV, który zapewnia lepszą integrację z usługami giganta z Cupertino. Generalnie jednak wybór konkretnego modelu przystawki jest kwestią drugorzędną, bo większość z nich powinna nam zapewnić dostęp do zbliżonego zestawu funkcji i aplikacji.

Jedyne, do czego w tym zakresie mocno zachęcam, to by w miarę możliwości wybierać produkty znanych marek i kupować je w sprawdzonych sklepach. W sieci można znaleźć dużo „no-name’ów”. Ich atutem jest niska cena, ale odbywa się to kosztem poważnych kompromisów, a czasem wręcz realnych zagrożeń.

Przykładowo, wiele z nich ma problem z obsługą zabezpieczeń i kodeków stosowanych przez popularne platformy streamingowe, w związku z czym już na starcie nie oferują kluczowej funkcjonalności. Dodatkowo całkiem realne jest ryzyko otrzymania zainfekowanego urządzenia, z pomocą którego przestępcy mogą próbować wykraść nasze dane. Najprostszym sposobem, by uchronić się przed tego typu incydentami, jest trzymanie się sprawdzonych, znanych marek.

Telewizja przez Internet – jak to działa?

Jednym z ciekawszych benefitów korzystania z funkcji smart TV jest to, że możemy w ten sposób oglądać telewizję przez Internet, korzystając np. z aplikacji Pilot WP.

Dlaczego warto z tej opcji skorzystać? Jest co najmniej kilka dobrych powodów. Najważniejszym jest to, że to chyba najprostszy sposób, by uzyskać dostęp do tradycyjnej telewizji. Żadnych anten, żadnych kabli, żadnego umawiania się z technikiem, żeby przeprowadzić instalację. Pobieramy aplikację, logujemy się i możemy oglądać.

Dodatkowym plusem jest brak długoterminowych umów. W przypadku Pilota WP do wyboru mamy kilka różnych pakietów w cenach startujących już od 19,99 zł za 30 dni. Za tę kwotę uzyskujemy dostęp do 52 kanałów bez reklam i bez żadnych limitów.

A co po tych 30 dniach? Wtedy płacimy za kolejny miesiąc. Albo możemy zmienić pakiet na wyższy. Albo całkowicie go anulować, bo np. jedziemy na wakacje. To spora różnica względem kablówki czy każdej innej formy tradycyjnej telewizji, gdzie musimy płacić co miesiąc, każdego miesiąca przez rok albo i dłużej. Telewizja przez Internet, taka jak Pilot WP, daje nam pod tym względem znacznie większą elastyczność.

Dotyczy to także doboru samych kanałów. Jak wspomniałem, w podstawowym pakiecie w ramach Pilota WP znajdziemy ich aż 52. Jeśli komuś to nie wystarczy, zawsze można sięgnąć po wyższe warianty, gdzie znajdziemy 74, 103 albo nawet 127 różnych kanałów. Na liście można znaleźć najpopularniejsze kanały rozrywkowe, informacyjne czy filmowe, w związku z czym każdy znajdzie coś dla siebie.

Można także ten wybór nieco zwęzić, korzystając z bardziej specjalistycznych pakietów dodatkowych. Przykładowo, jeśli telewizję traktujemy wyłącznie jako źródło informacji, zamiast pakietu ogólnego można wybrać pakiet NEWS za 24,99 zł miesięcznie i cieszyć się dostępem do najważniejszych opiniotwórczych serwisów informacyjnych. Analogicznie doskonałą opcją dla fanów sportu będzie pakiet Eleven Sports.

Telewizja w nowoczesnym wydaniu dla każdego

Generalnie meritum jest takie, że nawet mając leciwy telewizor, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z dobrodziejstw rozwiązań smart TV i telewizji przez Internet. Wystarczy kilka prostych kroków, by tchnąć w taki sprzęt nowe życie i cieszyć się dostępem do ulubionych kanałów dzięki Pilotowi WP – bez kabli, skomplikowanych instalacji i wydawania kilku tysięcy w sklepach z elektroniką.