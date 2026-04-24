Samsung dopłaca do zakupów. Sprawdź, jak odzyskać 300 zł

Premia za stary sprzęt

Samsung oferuje dodatkowe 300 złotych w ramach Programu Odkup. Oferta dotyczy modeli Galaxy A57 5G oraz Galaxy A37 5G. Warunkiem wypłaty środków jest odsprzedanie dotychczas używanego smartfonu. Akcja potrwa do 10 maja 2026 roku.

Klienci mogą odebrać bonus w Oficjalnym Sklepie Samsung na samsung.com/pl oraz w aplikacji mobilnej Samsung Shop. Promocja obowiązuje również u partnerów handlowych marki.

Samsung Galaxy A37 5G 0 opinii Samsung Galaxy A37 5G 0 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.75 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy A57 5G 3 opinii Samsung Galaxy A57 5G 3 opinii Ekran 6.70" SuperAMOLED Plus Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.9 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Pieniądze od razu w koszyku

Firma przygotowała opcję o nazwie Natychmiastowa korzyść. Dotyczy ona wyłącznie transakcji opłacanych kartą kredytową w oficjalnym sklepie producenta. System automatycznie obniża cenę nowego urządzenia jeszcze przed ostatecznym sfinalizowaniem zamówienia.

Wartość rabatu uwzględnia gwarantowane 300 złotych premii. Narzędzie dodaje do tej puli szacunkową wycenę oddawanego telefonu. Nabywca widzi finalną kwotę bezpośrednio w wirtualnym koszyku. Osoby preferujące inne metody rozliczeń mogą wybrać klasyczną formę zwrotu. Wtedy pieniądze trafiają na konto bankowe po pełnym procesie weryfikacji.

Zasady wymiany urządzeń

Procedura składa się z kilku etapów. Kupujący zamawia promocyjny smartfon i potwierdza swój udział w Programie Odkup. Następnie wypełnia elektroniczny formularz i samodzielnie opisuje stan techniczny oddawanego sprzętu. Serwis internetowy generuje na tej podstawie wstępną wycenę.

Użytkownik odbiera zamówiony telefon z serii Galaxy A. Chwilę później dostaje na adres e-mail instrukcję wysyłki starego modelu. Od tego momentu ma siedem dni na wysłanie paczki do firmy Foxway. Podmiot ten zajmuje się obsługą techniczną i logistyczną procesu. Koszty transportu w całości pokrywa organizator akcji.

Weryfikacja stanu technicznego

Firma Foxway przyjmuje i weryfikuje stary telefon. Serwisanci sprawdzają sprzęt pod kątem zgodności ze złożoną wcześniej deklaracją internetową. Na tym etapie zapada decyzja o ostatecznej wartości odsprzedawanego urządzenia. Użytkownik dostaje wiadomość mailową w przypadku zmiany początkowej kalkulacji.

Ewentualna różnica w wycenie rozliczana jest na dwa sposoby. System koryguje pobraną kwotę z karty kredytowej lub przelewa ustaloną sumę na podany wcześniej numer rachunku bankowego. Wartość gwarantowanego bonusu zawsze wynosi równe 300 złotych. Należy tylko spełnić podstawowe wymogi sprzętowe zapisane w regulaminie akcji promocyjnej.