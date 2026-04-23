Control Ultimate Edition trafił na smartfony. Kupisz taniej, niż na Steam
Smartfony i tablety już dawno przestały być domem jedynie dla mobilnych popierdółek. Trafia na nie coraz więcej gier AA i AAA, chociaż rzecz jasna zwykle ze sporym opóźnieniem. Właśnie zawitał na nie kolejny hit sprzed lat, czyli Control w wersji Ultimate Edition z 2020 roku.
A dokładniej na iPhone i iPady. Wersja na Androida jest niestety dość dyskusyjna, ponieważ mówimy tu o mobilnej grze o całkiem wysokich wymaganiach sprzętowych. W grę wchodzą jedynie układy z serii Apple M oraz Apple A17 Pro i nowsze — chociaż tu już niekoniecznie z serii Pro. Na podstawowym iPhone 15 już nie ruszy, ale iPhone 16 obsłuży tytuł już bez problemu.
Control Ultimate Edition na smartfony
Sam tytuł to natomiast potężna kobyła. Mówimy tu o grze, która zajmuje 45,12 GB. Wspiera ona zarówno sterowanie dotykiem, jak i podłączenie kontrolera, co powinno być w tym wypadku domyślnym trybem zabawy. Ciekawie wypada natomiast kwestia ceny.
Zwykle takie premiery to istny festiwal dojenia kasy. Jednak nie w tym przypadku: tytuł ten kupimy w AppStore za jedyne 24,99 zł. I to bez żadnej promocji. Dla porównania standardowa cena na Steam wynosi 149,99 zł. Chociaż akurat teraz możecie ten tytuł kupić na platformie Valve jeszcze taniej, bo za 14,99 zł.