OpenAI wydaje GPT-5.5. Nowy model sam koduje i zużywa mniej mocy

Wyższa wydajność i mniejsze zużycie zasobów

OpenAI informuje o wyższym poziomie inteligencji nowego rozwiązania. GPT-5.5 działa równie szybko, co poprzednia wersja GPT-5.4. Główna różnica polega na mniejszym zapotrzebowaniu na zasoby obliczeniowe. Model zużywa znacznie mniej tokenów do rozwiązywania postawionych przed nim problemów. Obniża to ostateczne koszty użytkowania. Zgodnie z wyliczeniami wskaźnika Artificial Analysis Coding Index, system daje wysoką jakość przy o połowę niższych kosztach na tle rynkowej konkurencji.

Model GPT-5.5 GPT-5.4 GPT-5.5

Pro GPT-5.4

Pro Claude

Opus 4.7 Gemini

3.1 Pro Terminal-Bench 2.0 82.7% 75.1% - - 69.4% 68.5% Expert-SWE (Internal) 73.1% 68.5% - - - - GDPval (wins or ties) 84.9% 83.0% 82.3% 82.0% 80.3% 67.3% OSWorld-Verified 78.7% 75.0% - - 78.0% - Toolathlon 55.6% 54.6% - - - 48.8% BrowseComp 84.4% 82.7% 90.1% 89.3% 79.3% 85.9% FrontierMath Tier 1–3 51.7% 47.6% 52.4% 50.0% 43.8% 36.9% FrontierMath Tier 4 35.4% 27.1% 39.6% 38.0% 22.9% 16.7% CyberGym 81.8% 79.0% - - 73.1% - Pokaż więcej

Narzędzie służy w głównej mierze do pracy z kodem. Model ten potrafi samodzielnie programować, naprawiać błędy i testować gotowe oprogramowanie. GPT-5.5 zdobył 82,7% skuteczności w teście Terminal-Bench 2.0. Benchmark ten ocenia poprawne działanie w wierszu poleceń. Z kolei w teście SWE-Bench Pro nowy model zanotował 58,6% poprawności. Bada on zdolność algorytmów do rozwiązywania problemów zebranych w serwisie GitHub. System zamyka takie zadania w jednym podejściu.

Zastosowanie w biurze i na uniwersytecie

Nowy produkt wyszukuje w sieci informacje i generuje odpowiedzi na ich podstawie. Model czyta obszerną dokumentację, analizuje arkusze kalkulacyjne i wchodzi w interakcje z innymi programami. OpenAI podaje, że ponad 85% załogi firmy korzysta z tego systemu w codziennych obowiązkach. Narzędzie weryfikuje zeznania podatkowe, tworzy raporty biznesowe i przetwarza duże zbiory danych. W teście GDPval, mierzącym umiejętności przydatne w 44 zawodach, system osiągnął skuteczność na poziomie 84,9%.

Rozwiązanie to trafia z powodzeniem także do sektora naukowego. System przetwarza dane genetyczne i biologiczne. W komunikacie opisano również przypadek badacza z Polski. Bartosz Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wykorzystał oprogramowanie do stworzenia aplikacji z zakresu geometrii algebraicznej. Zbudowanie gotowego kodu zajęło sztucznej inteligencji 11 minut. Przedstawiciele firmy poinformowali także, że wewnętrzna wersja modelu pomogła wcześniej w opracowaniu nowego dowodu matematycznego. Odkrycie dotyczy liczb Ramseya z dziedziny kombinatoryki.

(źródło: Bartosz Naskręcki / bnaskrecki.faculty.wmi.amu.edu.pl/quadr/)

Dostępność i zabezpieczenia nowej wersji

Obsługa modelu o takich możliwościach wymaga odpowiedniej infrastruktury sprzętowej. Firma używa do tego celu specjalnych układów NVIDIA GB200 oraz GB300 NVL72. Sam model pomógł zresztą inżynierom w napisaniu algorytmów do optymalizacji serwerów. Przekłada się to obecnie na lepsze zarządzanie ruchem sieciowym. Producent wdrożył do systemu także nowe funkcje bezpieczeństwa. Oprogramowanie przetestowano pod kątem wykluczenia luk oraz odporności na cyberataki we współpracy ze specjalistami.