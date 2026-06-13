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YouTube chce być jak TikTok. Ta zmiana to potwierdza

YouTube coraz bardziej upodabnia się do TikToka. Najnowsze zmiany, wprowadzone na shortach, są tego dowodem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:13
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YouTube chce być jak TikTok. Ta zmiana to potwierdza
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Krótkie formy wideo stały się hitem. Zostały zapoczątkowane przez serwis Vine, który niestety nie utrzymał się na rynku i w 2016 roku został zamknięty. Jednak szybko wróciły za sprawą TikToka, a z czasem też Instagrama oraz Youtube'a, które postanowiły wzorować się na chińskiej platformie. Teraz to podobieństwo będzie jeszcze większe, przynajmniej w przypadków Shortów.

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YouTube jak TikTok

Z doniesień wynika, że YouTube na ograniczonej liczbie użytkowników testuje nowy interfejs Shortów. Najważniejsza zmiana dotyczy usunięcia charakterystycznego dla platformy przycisku kciuka w górę. Ten został zastąpiony sercem, które znamy z TikToka oraz Instagrama.

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Zmiana została wprowadzona zarówno w aplikacji na Androida i iOS, jak i wersji webowej YouTube'a. Niektórzy użytkownicy zauważyli ją już miesiąc temu, ale najwyraźniej mieli szczęście. Teraz zmiana trafiła do większej liczby osób.

To tak naprawdę zmiana kosmetyczna. Prawdopodobnie mechanizm działa tak samo, po prostu zamiast łapki w górę jest serce. Jednak wiąże się to z jeszcze jedną nowością. Jednocześnie użytkownicy donoszą o usunięciu przycisku kciuka w dół. Ten został przeniesiony do menu kryjącego się pod ikoną trzech kropek, więc jest znacznie trudniej dostępny.

W ten sposób YouTube jeszcze bardziej upodabnia się do konkurencji w postaci TikToka i Instagrama.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Ascannio / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5Google