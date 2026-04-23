Alior Bank z apelem. Nie lękajcie się, to tak miało być

Strona banku w nowym wydaniu

Nowy portal Alior Banku powstał zgodnie z zasadami projektowania UX oraz UI. Twórcy postawili na minimalizm i usunęli zbędne elementy graficzne. Nawigacja po witrynie ma być teraz znacznie prostsza. Stronę zaprojektowano w oparciu o zasadę mobile first. Oznacza to dopasowanie wyglądu oraz funkcji witryny do ekranów smartfonów. Wersja przeznaczona na komputery otrzymała uproszczoną strukturę i ujednolicone menu. Użytkownicy powinni łatwiej dotrzeć do poszukiwanych informacji i produktów.

Całkowicie przeprojektowaliśmy portal Alior Banku, dzięki czemu zyskał nowoczesny design i funkcje, co pozytywnie wpłynęło na użyteczność i jeszcze lepszą dostępność naszych stron internetowych. Stworzyliśmy serwis, który ma odpowiadać oczekiwaniom użytkowników, zarówno urządzeń mobilnych, jak i komputerów – jest nowoczesny, szybki, intuicyjny i przyjazny. Wdrożenie nowej architektury i stosu technologicznego pozwoli nam w przyszłości łatwiej rozwijać portal o kolejne funkcje. powiedział Łukasz Majchrzyk, menedżer Zespołu Rozwoju Portalu w Alior Banku

Nowy serwis dopasowuje się automatycznie do różnych rozdzielczości ekranów. Projektanci wdrożyli też rozwiązania zgodne z wytycznymi WCAG 2.2. Ułatwia to korzystanie ze strony osobom z niepełnosprawnościami. Bank zastosował również nowe technologie w tle. Strona działa wydajniej i ładuje się szybciej. Zmiany te mają pomóc także w lepszym pozycjonowaniu portalu w wyszukiwarkach internetowych.

Serwis informacyjny Alior Banku jest jednym z kluczowych elementów komunikacji marketingowej i sprzedaży internetowej. Jego nowa odsłona czerpie z aktualnych trendów i została dostosowana do naszych kanałów elektronicznych, aby budowała spójny, nowoczesny wizerunek oparty na platformie komunikacyjnej marki. Mamy nadzieję, że nowy portal pomoże użytkownikom szybko i łatwo skorzystać z naszej oferty. dodała Magdalena Lewicka, dyrektorka Departamentu Marketingu i Relacji z Klientem w Alior Banku

Logowanie do bankowości internetowej

Adres strony głównej pozostaje bez zmian, podobnie jak wygląd oraz adresy paneli do bankowości internetowej. Klienci korzystają z systemu w dotychczasowy sposób. Przebudowa portalu przyniosła jednak jedną nowość. Przejście ze strony głównej do panelu logowania działa teraz szybciej. Użytkownicy klikają przycisk "Zaloguj" w prawym górnym rogu ekranu i od razu wybierają z menu właściwy system bankowości. Po kliknięciu w jego nazwę natychmiast trafiają na stronę logowania.