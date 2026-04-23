Alior Bank z apelem. Nie lękajcie się, to tak miało być

Alior Bank zaprezentował nową odsłonę swojej strony internetowej. Przebudowa dotyczy wyłącznie portalu informacyjnego. Klienci nadal zalogują się do swoich kont w znany im sposób.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13:45
Alior Bank z apelem. Nie lękajcie się, to tak miało być

Strona banku w nowym wydaniu

Nowy portal Alior Banku powstał zgodnie z zasadami projektowania UX oraz UI. Twórcy postawili na minimalizm i usunęli zbędne elementy graficzne. Nawigacja po witrynie ma być teraz znacznie prostsza. Stronę zaprojektowano w oparciu o zasadę mobile first. Oznacza to dopasowanie wyglądu oraz funkcji witryny do ekranów smartfonów. Wersja przeznaczona na komputery otrzymała uproszczoną strukturę i ujednolicone menu. Użytkownicy powinni łatwiej dotrzeć do poszukiwanych informacji i produktów.

Całkowicie przeprojektowaliśmy portal Alior Banku, dzięki czemu zyskał nowoczesny design i funkcje, co pozytywnie wpłynęło na użyteczność i jeszcze lepszą dostępność naszych stron internetowych. Stworzyliśmy serwis, który ma odpowiadać oczekiwaniom użytkowników, zarówno urządzeń mobilnych, jak i komputerów – jest nowoczesny, szybki, intuicyjny i przyjazny. Wdrożenie nowej architektury i stosu technologicznego pozwoli nam w przyszłości łatwiej rozwijać portal o kolejne funkcje.

powiedział Łukasz Majchrzyk, menedżer Zespołu Rozwoju Portalu w Alior Banku

Nowy serwis dopasowuje się automatycznie do różnych rozdzielczości ekranów. Projektanci wdrożyli też rozwiązania zgodne z wytycznymi WCAG 2.2. Ułatwia to korzystanie ze strony osobom z niepełnosprawnościami. Bank zastosował również nowe technologie w tle. Strona działa wydajniej i ładuje się szybciej. Zmiany te mają pomóc także w lepszym pozycjonowaniu portalu w wyszukiwarkach internetowych.

Laptop ASUS Vivobook S16 M3607GA-SH012W 16" OLED Ryzen AI 7 445 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop ASUS Vivobook S16 M3607GA-SH012W 16" OLED Ryzen AI 7 445 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
4499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499.99 zł
Laptop HP OmniBook 5 AI 16-AF1220NW 16" IPS Ultra 5-225U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
Laptop HP OmniBook 5 AI 16-AF1220NW 16" IPS Ultra 5-225U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
0 zł
3109.61 zł - najniższa cena
Kup teraz 3109.61 zł
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 16" IPS R7-7735HS 32GB RAM 512 SSD Windows 11 Home
Laptop LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 16" IPS R7-7735HS 32GB RAM 512 SSD Windows 11 Home
0 zł
3499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499.99 zł
Serwis informacyjny Alior Banku jest jednym z kluczowych elementów komunikacji marketingowej i sprzedaży internetowej. Jego nowa odsłona czerpie z aktualnych trendów i została dostosowana do naszych kanałów elektronicznych, aby budowała spójny, nowoczesny wizerunek oparty na platformie komunikacyjnej marki. Mamy nadzieję, że nowy portal pomoże użytkownikom szybko i łatwo skorzystać z naszej oferty.

dodała Magdalena Lewicka, dyrektorka Departamentu Marketingu i Relacji z Klientem w Alior Banku

Logowanie do bankowości internetowej

Adres strony głównej pozostaje bez zmian, podobnie jak wygląd oraz adresy paneli do bankowości internetowej. Klienci korzystają z systemu w dotychczasowy sposób. Przebudowa portalu przyniosła jednak jedną nowość. Przejście ze strony głównej do panelu logowania działa teraz szybciej. Użytkownicy klikają przycisk "Zaloguj" w prawym górnym rogu ekranu i od razu wybierają z menu właściwy system bankowości. Po kliknięciu w jego nazwę natychmiast trafiają na stronę logowania.

Strona z wyborem systemów będzie działać jeszcze przez pewien czas. Znajduje się ona pod starym adresem login.aliorbank.pl. Przedstawiciele banku zaznaczają, że obecna aktualizacja to pierwszy krok. Witryna będzie w przyszłości sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcje. Treści na stronie mają być z kolei dalej upraszczane.

Alior Bank z apelem. Nie lękajcie się, to tak miało być
Laptop ASUS Vivobook 14 X1407QA-LY043W 14" IPS 60Hz Snapdragon X X1-26-100 16GB 512SSD Windows 11 Profesional
2399,00 zł
20%
2999.00
Laptop ASUS Vivobook X1607QA-MB055W 16" IPS Snapdragon X X1-26-100 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Home
2499,00 zł
17%
2999.00
alior bank bankowośc mobilna bankowość internetowa aplikacje bankowe logowanie do banku Alior Bank nowości zmiany w Alior Bank
Źródła zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com, Alior Bank
Źródła tekstu: Alior Bank