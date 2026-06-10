Rynek smartfonów w opałach. Giganci rosną na przekór kryzysowi

Pamięci drożeją, produkcja zwalnia

Według najnowszego raportu TrendForce, w pierwszym kwartale 2026 roku wyprodukowano na świecie 284 miliony smartfonów. Oznacza to spadek o 1,7% w ujęciu rocznym. Główny powód to rosnące od połowy 2025 roku ceny pamięci do telefonów.

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Początkowo producenci unikali drastycznych ruchów. Ratywali się zapasami tanich komponentów, które kupili wcześniej. Także sami klienci woleli kupić sprzęt szybciej, obawiając się wyższych cen w sklepach. To podtrzymało popyt i złagodziło pierwszy cios. Niestety, magazyny z tanią pamięcią zaczynają świecić pustkami.

Skutki widać już w drugim kwartale, w którym większość marek zaczęła ciąć produkcję. Prognozy na cały rok 2026 są mało optymistyczne. TrendForce szacuje, że globalna produkcja spadnie aż o 16,2% do poziomu 1,051 miliarda sztuk. Jeśli pamięci nadal będą drożeć, co spowoduje wzrost cen telefonów, rynkowe tąpnięcie może być jeszcze głębsze.

Apple i Samsung we własnej lidze

W tym trudnym czasie liderzy radzą sobie zaskakująco dobrze. Samsung utrzymał pierwsze miejsce, wypuszczając z fabryk 62,6 mln urządzeń. Daje to wzrost o 2,3% rok do roku. Koreańczycy zapunktowali zapasami na premierę nowej serii Galaxy S26. Dzięki wsparciu potężnej grupy finansowej łatwiej im znieść wyższe koszty produkcji. Problemem pozostaje jednak mniejsze zainteresowanie tańszymi modelami.

Na drugim miejscu jest Apple z wynikiem 60,2 mln sztuk i imponującym wzrostem aż o 19,7%. Ogromna w tym zasługa wypuszczenia na rynek nowego iPhone'a 17e. Firma z Cupertino jest w świetnej sytuacji. Może pozwolić sobie na tymczasowe przyjęcie na siebie wyższych kosztów pamięci. Amerykanie wiedzą, że odbiją to sobie później na zyskach z usług i oprogramowania, dlatego teraz agresywnie walczą o powiększenie udziałów w rynku.

Chińskie marki liczą straty

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja chińskich producentów. Oppo, Xiaomi i Vivo zajmują kolejno od trzeciego do piątego miejsca z odpowiednio 29,5 mln, 26 mln i 22 mln sztuk. Cała trójka odnotowała spadki w pierwszym kwartale. Rosnące koszty mocno biją w ich opłacalność. Sytuację pogarsza dodatkowo bardzo ostra konkurencja ze strony firmy Huawei. W efekcie plany produkcyjne tych firm na 2026 rok stoją pod znakiem zapytania i mogą ulec zmniejszeniu. Warte odnotowania jest również to, że Oppo przegoniło Xiaomi i zajęło najniższy stopień podium.